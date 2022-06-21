Bu yöntem en iyisi! İşte karpuzun en iyisini seçmeniz için 5 adım

BOYUT MU HACİM Mİ?

Karpuzu seçerken ne kadar büyük olduğunu düşünerek almak yerine elinizle tartmanız gerekiyor. Çünkü boyutuna göre hafif hissettiren karpuzlar, yeterince olgunlaşmamış demektir. Elinize aldığınızda boyutuna göre ağır hissediyorsanız, bu karpuzların olgunlaştığı anlamına gelir.

SAPINI KONTROL EDİN

Karpuz sapı, olgunluğu konusunda en önemli ipucunu veren noktalardan biri. Özellikle kurumuş ve sararmış karpuz sapı, uzun süre toprakta beklediği için olgunlaşmış demektir. Fakat yeşil ve daha düzgün bir karpuz sapı, yeterince olgunlaşmadan hasat edildiği anlamına gelebilir.