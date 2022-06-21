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Bu yöntem en iyisi! İşte karpuzun en iyisini seçmeniz için 5 adım

Yaz mevsiminin gelişi ile birlikte en sevilen yaz meyvelerinden biri olan karpuz da sofralarda kendisine yer bulmaya başladı. Fakat en iyi karpuzun seçimini yapmak kafa karıştırıcı bir seçime dönüşebilir. İşte tüm bu süreci sizin için oldukça kolay hale getiriyor ve yemeye doyamayacağınız o karpuzu bulmanız için en doğru yöntemi sıralıyoruz! Afiyet olsun...

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Giriş Tarihi: 21.06.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 11:48
Bu yöntem en iyisi! İşte karpuzun en iyisini seçmeniz için 5 adım

Karpuz seçimi sırasında dokusu, sesi veya rengi üzerinden çıkarımlar yapabilirsiniz. Fakat tüm süreç bundan ibaret mi? İşte en güzel karpuzu seçmek için hiç unutmamanız gereken püf noktaları…

ÜZERİNDEKİ LEKE RENGİNE DİKKAT EDİN

Karpuzun toprakla temas ettiği noktada ortaya çıkan renk değişimi, karpuzun ne kadar olgunlaştığı konusunda bir ipucu sunuyor. Bu lekenin renk değişimindeki oran, tatlılığı konusunda bir fikir verecektir. Leke sarıya ne kadar yakınsa o kadar toprakta kaldığı anlamına gelmesi nedeniyle karpuz o kadar olgunlaşmış olacaktır.

KARPUZ DIŞ YÜZEYİ

Karpuza bakarken rengi ile birlikte renk tonunu da gözden geçirmeniz oldukça önemli. Mat veya parlak bir dokuya sahip olup olmadığına dikkat edebilirsiniz. Mat yüzeye sahip karpuzlar, daha fazla toprakla temas etmiş demektir. Daha fazla toprakta beklemiş karpuz ise daha olgunlaşmış olarak kabul edilir.

KARPUZ ÜZERİNDEKİ AĞ ŞEKLİNDEKİ ÇİZGİLER

Karpuz, üzerindeki ağ şeklindeki çizgiler ile önemli bir ipucu veriyor. Özellikle tozlanma ile arılar için bir beslenme bölgesi olduğu anlamına gelir ve bu durum, toprakla daha çok temas ederek daha fazla arıyı beslediğinde daha çok artacaktır. Bu nedenle bu ağ izlerinin çokluğu, karpuzun tatlı olduğu anlamına gelir.

BOYUT MU HACİM Mİ?

Karpuzu seçerken ne kadar büyük olduğunu düşünerek almak yerine elinizle tartmanız gerekiyor. Çünkü boyutuna göre hafif hissettiren karpuzlar, yeterince olgunlaşmamış demektir. Elinize aldığınızda boyutuna göre ağır hissediyorsanız, bu karpuzların olgunlaştığı anlamına gelir.

SAPINI KONTROL EDİN

Karpuz sapı, olgunluğu konusunda en önemli ipucunu veren noktalardan biri. Özellikle kurumuş ve sararmış karpuz sapı, uzun süre toprakta beklediği için olgunlaşmış demektir. Fakat yeşil ve daha düzgün bir karpuz sapı, yeterince olgunlaşmadan hasat edildiği anlamına gelebilir.

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