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Bugün sofrada lezzet şöleni var! Ana yemekten tatlıya eksiksiz menü

Akşam yemeğinde hem doyurucu hem de lezzetli bir sofra kurmak isteyenler için bugün birbirinden güzel tariflerle karşınızdayız. Arpacık soğanlı etin nefis lezzetini et suyuna hazırlanan domatesli pilavla buluşturuyor, Akdeniz salatasıyla soframıza ferahlık katıyoruz. Finali ise damla sakızının eşsiz aromasıyla hazırlanan muhallebiyle yapıyoruz.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hem lezzetli, hem besleyici, hem de oldukça doyurucu bir menü ile karşınızdayım. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

ARPACIK SOĞANLI ET MALZEMELER

400 gr. kuşbaşı dana eti

350 gr. soyulmuş arpacık soğan

2 adet patates

1 kaşık domates salçası

1 kaşık tereyağı

1 çay kaşığı kimyon

1/3 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

YAPILIŞI: Kuşbaşı etleri, kapaklı bir güveçte orta ateşte kendi suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Suyunu çekince sıvı yağ ekliyoruz. İçine küp küp doğranmış patates ve soyulmuş arpacık soğanları ilave edip kavuruyoruz. Salça ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Ardından sakızı ve diğer malzemeleri de koyduktan sonra üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edip kapağını kapatıyoruz. Patatesler pişince ocaktan alıp servis ediyoruz.