Bulaşık makinesinde çizilip matlaşan bardakları 5 dakikada eski haline döndüren yöntem

Bulaşık makinesinde tuz ve parlatıcının eksik olduğu durumda makine verimli çalışmaz ve özellikle bardaklar üzerinde çizikler ve matlaşma meydana gelir. Aynı zamanda şebeke sularında bulunan kireç de mutfak gereçleri üzerinde olumsuz etki bırakır.





CAM BARDAKLAR İÇİN EN İDEAL YÖNTEM!



Geniş ve derin bir kabın içine çizilen bardakları koyun. Üzerlerine 2 paket karbonat paketi açıp dökün. Ardından Bir çay bardağı parlatıcıyı da bardakların üzerine gezdirin. Kabın içine bardakların üzerini geçecek kadar sıcak suyu doldurun.

Yarım çay bardağı limon tuzu ve yarım çay bardağı beyaz sirkeyi de ekledikten sonra bardakları bu şekilde 5 dakika bekletin. Kesin sonuç almak istiyorsanız totalde 15 dakika bekletmenizde fayda var. 15 dakika beklettin sonra soğuk su ile durulayın. Ortaya çıkan farka inanamayacaksınız!