Bulaşık makinesinde çizilip matlaşan bardakları 5 dakikada eski haline döndüren yöntem

Bulaşık makinesinde tuz ve parlatıcının eksik olduğu durumda makine verimli çalışmaz ve özellikle bardaklar üzerinde çizikler ve matlaşma meydana gelir. Aynı zamanda şebeke sularında bulunan kireç de mutfak gereçleri üzerinde olumsuz etki bırakır.
CAM BARDAKLAR İÇİN EN İDEAL YÖNTEM!
Geniş ve derin bir kabın içine çizilen bardakları koyun. Üzerlerine 2 paket karbonat paketi açıp dökün. Ardından Bir çay bardağı parlatıcıyı da bardakların üzerine gezdirin. Kabın içine bardakların üzerini geçecek kadar sıcak suyu doldurun.
Yarım çay bardağı limon tuzu ve yarım çay bardağı beyaz sirkeyi de ekledikten sonra bardakları bu şekilde 5 dakika bekletin. Kesin sonuç almak istiyorsanız totalde 15 dakika bekletmenizde fayda var. 15 dakika beklettin sonra soğuk su ile durulayın. Ortaya çıkan farka inanamayacaksınız!
İKİNCİ YÖNTEM
Malzemeler:
- 1 su bardağı beyaz sirke
- 2 yemek kaşığı karbonat
- Ilık su
- Yumuşak bir bez
Geniş bir kapta ılık su ile sirkeyi karıştırın. Karbonatı ekleyip köpürmesi bitene kadar bekleyin. Matlaşmış bardakları bu karışıma daldırıp 15-20 dakika bekletin. Yumuşak bir bezle nazikçe silin. Temiz suyla durulayıp kurulayın.
Bu işlemi ayda bir tekrarlamanız, bardaklarınızın parlaklığını koruması için yeterli olacaktır. Ayrıca bulaşık makinenizde bardakları yerleştirirken birbirine temas etmemesine özen gösterin ve suyunuzun sertliğine uygun deterjan kullanın.
PORSELENLER İÇİN EN ETKİLİ YÖNTEM: LİMON VE KARBONAT
Porselenlerin yüzeyine karbonatı iyice sürün ve ardından ikiye böldüğünüz limonları bu karbonat sürülmüş yüzeyde gezdirin.
Tüm karbonatlı yüzeyde limonu yeterince gezdirirken, her yere temas ettiğinden emin olun.
Bu sayede porselenlerinizi daha parlak ve canlı hale getirebilirsiniz.
Not: Bu yöntem özellikle kireç ve deterjan kalıntılarından kaynaklanan matlaşmalar için etkilidir. Derin çizikler için profesyonel yardım almanız gerekebilir.