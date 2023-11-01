Buna bakmak bile gözlerinizi kaşındırabilir! Şimdiye kadar görebileceğiniz en korkunç kirpik işlemi: Uzmanlar bile şokta"

Londra'da ipek kirpik işlemi uygulayan İpek Özcan, kirpiklerinin çok kirli olduğunu, bunun şimdiye kadar gördüğü 'en kötü durum' olduğunu anlattı.
Sosyal medyada paylaşım yapan kirpik uzmanı, müşterinin makyaj katmanlarıyla kaplı gibi görünen kirpiklerini videoda gösterdi ve gönderiye "Şimdiye kadar gördüğüm en kötü kirli kirpik vakası" yazdı.
İpek'in daha sonra bunları dikkatlice çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Ancak makyaj kalıntısı katılaşmış ve kirpikler büyük öbekler halinde dökülüyor.
Video kısa sürede viral oldu ve 500 bin görüntülemeye ulaştı.
Yorumlarda bir kişi şunu yazdı: "Buna bakmak gözlerimi kaşındırdı."
Başka yorumlar arasında kirpikleri böcek zannettiğini sananlar da oldu ve hatta ilk bakışta cırcır böceği ve örümcek sandıklarını itiraf ettiler.
İpek, 2021 yılında kirpik uzatmalarınızı düzgün şekilde temizlemez ve bakımını yapmazsanız neler olabileceğine dair başka bir video da paylaşmıştı.
İpek, bu videoda ise uygun şekilde bakımı yapılmamış kirpikleri temizlemenin zorluğunu gösteriyor ve "Kirpikleriniz bu kadar kirli hale geldikten sonra temizlik de işe yaramaz!" diyor.
İpek kirpiklerini temizlemeye çalışsa da kirpiklerdeki kir birikintisinin çıkmadığı görülüyor. Bunun üzerine İpek, "Bu kirpiklerin çıkarılması gerekiyor ve doğal kirpikleri o kadar zarar görecek ki, bu zarara değmez, sadece kirpiklerinizi temizleyin" diye ekliyor.
Göz cerrahı Dr. Elizabeth Hawkes konu ile ilgili, "Kirpiklerinizde bu şekilde kabuklu bir yapı olduğunu fark ederseniz bu, blefarit veya göz kapağı kenarı iltihabı belirtisi olabilir. Bu durum oküler yüzeydeki yağ salgılarını etkiler ve gözün sulanmasına neden olur" diyerek uyardı.
Blefarit belirtileri arasında kırmızı göz, yanma, gözlerde yapışkanlık, aşırı sulanma, ışığa duyarlılık ve göz kapağı seğirmesi yer alır.