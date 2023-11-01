Buna bakmak bile gözlerinizi kaşındırabilir! Şimdiye kadar görebileceğiniz en korkunç kirpik işlemi: Uzmanlar bile şokta"

İpek, 2021 yılında kirpik uzatmalarınızı düzgün şekilde temizlemez ve bakımını yapmazsanız neler olabileceğine dair başka bir video da paylaşmıştı.

İpek, bu videoda ise uygun şekilde bakımı yapılmamış kirpikleri temizlemenin zorluğunu gösteriyor ve "Kirpikleriniz bu kadar kirli hale geldikten sonra temizlik de işe yaramaz!" diyor.

İpek kirpiklerini temizlemeye çalışsa da kirpiklerdeki kir birikintisinin çıkmadığı görülüyor. Bunun üzerine İpek, "Bu kirpiklerin çıkarılması gerekiyor ve doğal kirpikleri o kadar zarar görecek ki, bu zarara değmez, sadece kirpiklerinizi temizleyin" diye ekliyor.