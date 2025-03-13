Bunu herkes yapamaz! Diz kapaklarını çıkarıp takabilen kızı görenler inanamıyor…

19 yaşındaki kız, doğuştan gelen nadir bir rahatsızlık nedeniyle diz kapaklarını acısız bir şekilde çıkarıp tekrar yerine takabildiğini gösteren bir video paylaştıktan sonra sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İsmi açıklanmayan genç kız, okul arkadaşları bu durumu fark edene kadar diz kapaklarının farklı olduğunu bilmediğini iddia etti. Arkadaşların tavsiyesi üzerine doktora giden kıza doğuştan gelen "patella çıkığı" teşhisi kondu.
Doktor, bu durumun kızlarda nadir görüldüğünü ancak ağrıya veya günlük aktivitelerde bir kısıtlamaya yol açmadığı sürece ciddi bir problem oluşturmadığını belirtti.
Tıbbi olarak "patellar çıkık" olarak bilinen bu durum, diz eklemi hareket ederken diz kapağının (patella) femoral oluğundan tamamen çıkması olarak tanımlanıyor. Bu rahatsızlık doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebiliyor.
Paylaştığı videoda genç kız, diz kapaklarını kendi isteğiyle çıkarabildiğini ancak bazen yürürken veya uyurken de rastgele çıktığını söyledi. Neyse ki, bu durum kendisine hiçbir ağrı vermiyor. Bu yüzden bugüne kadar doktora görünmeye gerek duymadığını belirtti.
Genç kız doktorunun yorucu fiziksel aktivitelerden kaçındığı sürece herhangi bir sorun yaşamayacağını kendisine söylediğini vurguladı.