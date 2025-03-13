Bunu herkes yapamaz! Diz kapaklarını çıkarıp takabilen kızı görenler inanamıyor…

Tıbbi olarak "patellar çıkık" olarak bilinen bu durum, diz eklemi hareket ederken diz kapağının (patella) femoral oluğundan tamamen çıkması olarak tanımlanıyor. Bu rahatsızlık doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebiliyor.

Paylaştığı videoda genç kız, diz kapaklarını kendi isteğiyle çıkarabildiğini ancak bazen yürürken veya uyurken de rastgele çıktığını söyledi. Neyse ki, bu durum kendisine hiçbir ağrı vermiyor. Bu yüzden bugüne kadar doktora görünmeye gerek duymadığını belirtti.