Burun kemik eğriliği birçok uyku problemine sebep oluyor!

Bazen sinüs cerrahisi veya beyin tabanına yerleşen tümörlerin çıkartılması gibi diğer işlemler sırasında da burun kemiğinin düzeltilmesi gerekebilir. Ayrıca uyku apnesi, horlama ve akut sinüzitin sorunu burun kemik eğriliği olabilir. Şiddetli burun tıkanıklığı, fazlaca burun kanaması veya tekrar eden sinüs enfeksiyonlarından şikayetçi olanlar veya burnunda estetik açıdan eğrilik olduğunu düşünenler bu ameliyatı olmak isteyebilirler. Septumdaki sapma kıkırdak yapılardan veya kemikli yapıdan, çoğu durumda iki unsurun farklı derecelerde birleşiminden kaynaklanır. Septum eğik, kavisli, açılı, bükülmüş, mahmuz geliştirmiş olabilir. Bu nedenle eğriliğin nedenini tatmin edebilecek rutin ya da standart diyebileceğimiz bir yöntem yoktur. Her birey için özel olarak hazırlanmış bir yaklaşım gereklidir.

BURUN KEMİK PROBLEMİ BUNLARA SEBEP OLABİLİR;

* Bu problemi yaşayan hastaların en büyük sorunlarından biri burun tıkanıklığıdır.

* Uyku sırasında ağızdan nefes alma sonucu solunumun ısı ve nem derecesi normal olmaz ve farenjit sorunları ortaya çıkabilir.

* Bağ ağrısı, horlama, öksürük, geniz akıntısı ve çabuk yorulma gibi sorunlar ile karşılaşılabilir.

* Ağızda biriken hava enfeksiyon riskini arttırır ve diş sağlığını olumsuz etkileyebilir.

BU AMELİYAT NASIL OLUR?

Hastanın düzgün nefes almasını sağlamanın yanı sıra estetik görünümünü iyileştirmek için burun ameliyatı ile birlikte planlanabilir. Estetik görünümünden memnun olan kişiler için dış görünümü değiştirmeden yalnızca burnun işlevini geri kazandıracak şekilde septoplasti ameliyatı yapılabilir.

Bazı kişilerde solunum sorunlarına yardımcı olmak için harici değişiklikler gerekebilir. Örneğin geçmişte herhangi bir nedenle travma geçirmiş burunda, burun görünümünü ve işlevini daha iyi hale getirmek için septumdan, kulaktan veya nadiren kaburgadan alınan kıkırdak greftlerinin buruna yerleştirilmesi gerekebilir.

Burun kemik eğriliği ameliyatı genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir. Yaklaşık bir-iki saat sürer. Hasta anestezi etkisi geçtikten sonra evine gidebilir veya kontrol amaçlı ilk geceyi hastanede yatarak geçirebilir. Kullanılan tekniğin ve bandaj malzemesinin türüne ve ameliyatı yapan cerrahın önerisine göre değişmekle birlikte, Ameliyat sonrası hemen ertesi gün hasta başı İle beraber banyo yapabilir. Hemen ertesi gün günlük aktivitelerine dönebilir. Günlük bir saat açık havada tempolu yürüyüş hızlı iyileşmeyi destekler.