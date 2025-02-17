Çabuk yorulma kalp hastalığı belirtisi olabilir! Uzmanı aileleri uyardı





ENFEKSİYONDAN KORUYUN

Ciddi kalp hastalığı olan bebeklerin, beslenirken çabuk yorulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Güzeltaş, "Bu nedenle daha sık, ancak daha küçük porsiyonlarla beslenmelidirler. Anne sütü ve mama ihtiyaçlarına özel dikkat gösterilmelidir. Kalp hastası bebekleri enfeksiyonlardan korumak için de kalabalık ve enfeksiyon riski taşıyan ortamlardan uzak tutmalı, tüm koruyucu aşılar eksiksiz yaptırılmalıdır. RSV gibi ciddi enfeksiyonlardan korunmak için ek aşılar yapılmalıdır" dedi.





MORARMA VE YORULMA VARSA DİKKAT!

Muayene sırasında kalpte üfürüm, ritim bozukluğu veya anormal sesler tespit edilirse, hasta çocuğun kardiyolojiye yönlendirilmesi gerektiğini de belirten Prof. Dr. Güzeltaş, şu uyarılarda bulundu: "Bebeklerde morarma, emerken çabuk yorulma, beslenme zorluğu, kilo alamama ve hızlı nefes alıp verme gibi belirtiler gözlemlendiğinde, vakit kaybetmeden bir çocuk kardiyoloğuna başvurulmalıdır. Ayrıca, ailede ani ölüm veya ritim bozukluğu öyküsü olan çocuklar mutlaka kardiyolojik açıdan değerlendirilmeli. Eğer ailede doğuştan kalp hastalığı öyküsü varsa veya daha önce kalp hastalıklı bir bebek dünyaya getirilmişse, fetal ekokardiyografi yaptırılmalıdır. Özellikle şeker hastalığı veya romatizmal hastalıklar gibi sistemik rahatsızlıkları bulunan gebelerin, gebelik sürecini doktor kontrolünde sürdürmeleri büyük önem taşır."