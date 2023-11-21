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Çamaşır makinesinin içine 4 adet atın! Çamaşırlardaki tüm kıl ve tozları topluyor... İşte tertemiz çamaşırların sırrı

Çamaşır yıkarken ve kurutma makinesinde kuruturken yaşanan en büyük sorun kıyafetlerdeki saç, kıl, tüy gibi atıkların kıyafetlere yapışmasıdır. Uygulayacağınız iki pratik yöntemle, çamaşırlardaki kıl, tüy ve tozlardan tamamen kurtulacaksınız. İşte kıyafetlerdeki tüm tüyü içine alan yöntemler…

Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 11:07
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ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN İÇİNE 4 ADET ATIN! TÜM KILI TOZU ALIYOR

Sürekli yanımızda taşıdığımız ıslak mendiller, kıyafet temizliğinde de harikalar yaratıyor. Çamaşırları yıkarken makinenin içerisine 4 adet ıslak mendil attığınızda, yıkama bittiğinde tüm tüy ve kılların mendilde toplandığını göreceksiniz. Bu yöntem özellikle saç dökülmesi yaşayanlar veya evcil hayvanı olanlar için oldukça işe yarar. Islak mendilin emme gücü sayesinde kıyafetlerinizdeki temizlik hissini daha fazla hissedeceksiniz.

EVCİL HAYVANI OLANLAR DİKKAT!

Özellikle evcil hayvanın tüylerinin kıyafetlerinize yapışmasından rahatsızsanız ıslak mendil burada da oldukça fayda gösteriyor. Islak mendil, makineye atıldığında kıyafetlerdeki tüm evcil hayvan tüylerini topluyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey; ıslak mendilin biraz kalın formda olması. İnce formdaki ıslak mendiller çamaşır makinesinin ısısına dayanamayıp parçalanabilir.

BULAŞIK SÜNGERİNİ MAKİNEYE ATARSANIZ…

Islak mendilin yanı sıra kıyafetlerdeki toz ve tüyü alan bir diğer yöntem de bulaşık süngeri. Çamaşır makinenize bulaşık süngeri atarsanız kıyafetlerinizin yıkaması bittiğinde tüy, toz, kıl ve peçete atıklarının süngere yapıştığını göreceksiniz.

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