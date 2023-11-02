Çamaşır suyu diyip geçmeyin! Asla bu malzemelerle karıştırılmamalı…

Görünen o ki, çamaşır suyunun kendi başına kullanılması en güvenlisidir; ancak zehirlidir ve her zaman suyla seyreltilip belirtildiği şekilde kullanılmalıdır. Uzmanlar belirli temizleyiciler ve kimyasallarla, hatta sirke gibi zararsız şeylerle bile karıştırıldığında potansiyel olarak çok daha toksik hale geldiğini söylüyor.

Ancak bu, insanların hem bilerek hem de kazara çamaşır suyu ile diğer temizleyicileri veya kimyasalları karıştırmasını her zaman engellemiyor. Uzman, "Birçok kişi çamaşır suyunu diğer temizleyicilerle karıştırmanın tehlikeli olabileceğini biliyor, ancak hâlâ çamaşır suyunu diğer temizleyiciler veya kimyasallarla karıştırarak daha iyi sonuç vereceğine inanan birçok insan var" diyor.

İşte çamaşır suyuyla temizlik ve asla karıştırmamanız gereken şeyler hakkında bilmeniz gereken her şey.