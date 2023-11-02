Çamaşır suyu diyip geçmeyin! Asla bu malzemelerle karıştırılmamalı…

Görünen o ki, çamaşır suyunun kendi başına kullanılması en güvenlisidir; ancak zehirlidir ve her zaman suyla seyreltilip belirtildiği şekilde kullanılmalıdır. Uzmanlar belirli temizleyiciler ve kimyasallarla, hatta sirke gibi zararsız şeylerle bile karıştırıldığında potansiyel olarak çok daha toksik hale geldiğini söylüyor.
Ancak bu, insanların hem bilerek hem de kazara çamaşır suyu ile diğer temizleyicileri veya kimyasalları karıştırmasını her zaman engellemiyor. Uzman, "Birçok kişi çamaşır suyunu diğer temizleyicilerle karıştırmanın tehlikeli olabileceğini biliyor, ancak hâlâ çamaşır suyunu diğer temizleyiciler veya kimyasallarla karıştırarak daha iyi sonuç vereceğine inanan birçok insan var" diyor.
İşte çamaşır suyuyla temizlik ve asla karıştırmamanız gereken şeyler hakkında bilmeniz gereken her şey.
Uyarı: Çamaşır suyunu asla sade su dışında bir şeyle karıştırmayın. Çamaşır suyu asitlerle veya diğer temizleyicilerle karıştırmak, potansiyel olarak öldürücü olan tehlikeli bir gaz üretebilir.
ÇAMAŞIR SUYU NEDEN DİĞER MALZEMELERLE KARIŞTIRILMAMALI?
Öncelikle çamaşır suyunu diğer temizleyicilerle karıştırmak ne gerekli ne de faydalı. İkincisi ve çok daha önemlisi, çamaşır suyunun amonyak veya asitlerle karıştırılması, bir takım semptomlara neden olabilecek ve aşırı durumlarda potansiyel olarak ölümcül olabilecek zehirli bir gaz oluşturur.
ÇAMAŞIR SUYU NELERLE KARIŞTIRILMAMALI?
Çamaşır suyuyla temizlik yaparken veya dezenfekte ederken tehlikeden uzak durmak için şu basit kuralı uygulayabilirsiniz: Sade su değilse, çamaşır suyuyla karıştırmayın.
Ancak çamaşır suyunu yanlışlıkla diğer temizleyiciler veya maddelerle karıştırabileceğiniz ve potansiyel olarak tehlikeli bir durum yaratabileceğiniz birçok durum vardır.
Örneğin, banyo fayansınızı veya tezgahınızı sirkeli su çözeltisiyle temizlediğinizi, ardından daha güçlü bir temizleyici gerektiren bazı lekelerle karşılaştığınızı varsayalım. Yani temizlik kovanıza biraz çamaşır suyu döküyorsunuz ve farkında olmadan zehirli bir gaz ortaya çıkarıyorsunuz.
ÇAMAŞIR SUYU NASIL GÜVENLE KULLANILIR?
Yanlış kullanıldığında, çamaşır suyu tek başına sizin ve evinizin bazı kısımları için tehlikeli olabilir. Seyreltilmemiş çamaşır suyu aşındırıcıdır ve cildiniz dahil birçok yüzeye ve malzemeye zarar verebilir. Bazı metal veya doğal taş türlerinde seyreltilmiş çamaşır suyu dahi kullanılmamalıdır.
Ürün talimatlarına uyulduğu takdirde çamaşır suyu kullanımı güvenlidir. Bu, çamaşır suyunun kullanım amacına göre doğru miktarda suyla seyreltilmesini içerir. Çamaşır suyu kullanırken şu adımlara da dikkat edilmesi gerekmektedir:
Çamaşır suyunu asla amonyak veya başka bir temizleyiciyle karıştırmayın.
Kauçuk veya diğer gözeneksiz koruyucular kullanın.
Ürün dumanını solumamaya çalışın. Ürünleri iç mekanda kullanıyorsanız, temiz havanın içeri girmesine izin vermek için pencereleri ve kapıları açın.
Temizliğinizi bitirdiğinizde, ürünün etiketindeki tavsiyeye uyun ve yemeden, içmeden, ağzınıza herhangi bir şey yemeden veya tuvalete gitmeden önce ellerinizi sabun ve suyla yıkayın.
Uzmanlar, farklı insanların çamaşır suyuna az çok duyarlı olabileceğini söylüyor, bu nedenle çamaşır suyu kullanırken nasıl hissettiğinize dikkat edin.
Gözlerinizde, burnunuzda veya boğazınızda tahriş hissetmeye başlarsanız, "alanı daha iyi havalandırmak için harekete geçin ve/veya ara verin.
Çamaşır suyunun güvenli kullanımı ve saklanması için aşağıdaki ipuçlarına dikkat edin:
Çamaşır suyunu veya herhangi başka bir kimyasal maddeyi asla başka bir şişeye aktarmayın.
Temizleyicileri orijinal kaplarında saklayın. Olumsuz bir reaksiyon veya kaza geçirirseniz, etiket sağlık hizmeti sağlayıcıları, zehir merkezi uzmanları ve yardım etmeye çalışan diğer kişiler için çok bilgilendirici olabilir.
Temizleyicileri yüksekte ve çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.