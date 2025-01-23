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Camlarınızı saniyeler içerisinde ayna gibi yapacak! Bildiğiniz tüm yöntemleri unutun...

Ev temizliğinde en zorlu işlerden biri de cam silmektir. Çoğu zaman ne kadar silersek silelim yüzeyinde leke kalır. Ancak temizlik uzmanları, geleneksel cam temizleme yöntemlerini bıraktıracak bir yöntem olduğunu açıkladı. Hem de doğal içeriklerle yapacağınız bu temizlik adeta mükemmel sonuçlar veriyor.

Giriş Tarihi: 23.01.2025 17:05
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Camlarınızı saniyeler içerisinde ayna gibi yapacak! Bildiğiniz tüm yöntemleri unutun...

Pencere temizliği, ev sahiplerinin en çok zorlandığı ev işlerinden biri olarak biliniyor. Özel cam temizleme ürünleri çoğu zaman hayal kırıklığı yaratırken, tamamen doğal bu yöntem son derece etkili bir alternatif sunuyor.

Pencereleri temizlemede en etkili yöntemlerin başında sitrik asit geliyor.

SİTRİK ASİDİN ÖZELLİKLERİ

Hafif asidik yapısı sayesinde su damlacıklarından kalıntıları kolayca giderme

Yağları parçalama ve kiri çıkarma özelliği

Kireç lekelerini çözme kapasitesi

CAMLARI PARIL PARIL YAPAN YÖNTEM

Gerekli malzemeler

Sitrik asit tozu

Ilık su

Sprey şişesi

Cam sileceği veya yumuşak bez

İsteğe bağlı: Gazete kağıdı

Uygulama

500 ml ılık suya 1-2 yemek kaşığı sitrik asit tozu ekleyin

Karışımı iyice çalkalayarak homojen hale getirin

Temiz bir sprey şişesine dökün

Pencerenin üst kısmından başlayarak püskürtün

Cam sileceği veya yumuşak bezle silin

Gazete kağıdıyla son parlatmayı yapın

BU YÖNTEMİ DE KULLANABİLİRSİNİZ

Temizlik uzmanları, sitrik asit tozu yerine limon suyu kullanmak isteyenler için farklı bir yöntem öneriyor. Bu yöntemde limon suyu ve siyah çayı karıştırmanız yeterli…

3 litre suya bir fincan sert siyah çay

Yarım limonun suyu

Karıştırıp mikrofiber bezle camlara uygulayın


BU NOKTALARA DİKKAT

Spreyi boyanmamış ahşap veya doğal taş yüzeylere temas ettirmeyin

Uzun süre temas halinde yüzeye zarar verebilir

Çözeltinin homojen olmasına dikkat edin

Uzmanlar, "Sitrik asit, pencerelerinizi 30 dakikadan kısa sürede lekesiz ve pırıl pırıl hale getirecek" diyor.

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