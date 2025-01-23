Camlarınızı saniyeler içerisinde ayna gibi yapacak! Bildiğiniz tüm yöntemleri unutun...

Pencere temizliği, ev sahiplerinin en çok zorlandığı ev işlerinden biri olarak biliniyor. Özel cam temizleme ürünleri çoğu zaman hayal kırıklığı yaratırken, tamamen doğal bu yöntem son derece etkili bir alternatif sunuyor.
Pencereleri temizlemede en etkili yöntemlerin başında sitrik asit geliyor.
SİTRİK ASİDİN ÖZELLİKLERİ
Hafif asidik yapısı sayesinde su damlacıklarından kalıntıları kolayca giderme
Yağları parçalama ve kiri çıkarma özelliği
Kireç lekelerini çözme kapasitesi
CAMLARI PARIL PARIL YAPAN YÖNTEM
Gerekli malzemeler
Sitrik asit tozu
Ilık su
Sprey şişesi
Cam sileceği veya yumuşak bez
İsteğe bağlı: Gazete kağıdı
Uygulama
500 ml ılık suya 1-2 yemek kaşığı sitrik asit tozu ekleyin
Karışımı iyice çalkalayarak homojen hale getirin
Temiz bir sprey şişesine dökün
Pencerenin üst kısmından başlayarak püskürtün
Cam sileceği veya yumuşak bezle silin
Gazete kağıdıyla son parlatmayı yapın
BU YÖNTEMİ DE KULLANABİLİRSİNİZ
Temizlik uzmanları, sitrik asit tozu yerine limon suyu kullanmak isteyenler için farklı bir yöntem öneriyor. Bu yöntemde limon suyu ve siyah çayı karıştırmanız yeterli…
3 litre suya bir fincan sert siyah çay
Yarım limonun suyu
Karıştırıp mikrofiber bezle camlara uygulayın