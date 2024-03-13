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Canlı yayında ölüme sürükleniyordu! Tiktok'ta saniye saniye görüntülenen o anlar...

Milyonlarca kullanıcısı ile Tiktok, en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri. Kullanıcıların sosyal medyada paylaştığı gönderiler ise her geçen gün ilginç görüntülere sahne oluyor. Son paylaşılan bir videoda ise; inşaatta çalıştığı esnada ölümden döndüğü anları paylaştı.

Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 11:27
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CANLI YAYINDA ÖLÜME SÜRÜKLENİYORDU! TİKTOK’TA SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENEN O ANLAR...

TikTok'ta çalıştığı anları canlı yayına alan bir inşaat işçisi, adeta ölümle burun buruna geldi. Bu esnada palete koyduğu anlarda yayına devam eden işçi, başına gelen dehşeti uyarı olarak paylaştı.

Palete koyduğu tuğlaların aşağıya doğru düşmeye başladığı anları kayda alan işçi, tuğlaların başına çarpmak üzereydi. Bu anlarda son anda yaptığı hareketle ölümcül bir kazadan kurtuldu.

O anları hesabında paylaşırken, "Bugün sabah saat 10:45'te TikTok'tan canlı yayın yaparken başıma gelen olay. Allah kimseye göstermesin inşallah. Emekçi kardeşlerim ve ağabeylerim inşaatta oldukça dikkatli olalım. Ne olacağı belli değil" diyerek kullanıcıları yaşayabilecekleri tehlikelere karşı uyardı.

TikTok'ta canlı yayın yaparken ölümden döndü! İnşaat işçisinin başına gelen kaza kamerada | Video

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