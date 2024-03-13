Canlı yayında ölüme sürükleniyordu! Tiktok'ta saniye saniye görüntülenen o anlar...

TikTok'ta çalıştığı anları canlı yayına alan bir inşaat işçisi, adeta ölümle burun buruna geldi. Bu esnada palete koyduğu anlarda yayına devam eden işçi, başına gelen dehşeti uyarı olarak paylaştı.

Palete koyduğu tuğlaların aşağıya doğru düşmeye başladığı anları kayda alan işçi, tuğlaların başına çarpmak üzereydi. Bu anlarda son anda yaptığı hareketle ölümcül bir kazadan kurtuldu.

O anları hesabında paylaşırken, "Bugün sabah saat 10:45'te TikTok'tan canlı yayın yaparken başıma gelen olay. Allah kimseye göstermesin inşallah. Emekçi kardeşlerim ve ağabeylerim inşaatta oldukça dikkatli olalım. Ne olacağı belli değil" diyerek kullanıcıları yaşayabilecekleri tehlikelere karşı uyardı.

TikTok'ta canlı yayın yaparken ölümden döndü! İnşaat işçisinin başına gelen kaza kamerada | Video