Çay değil zehir içiyoruz! Uzmandan hayati uyarı: Bu hatayı hepimiz yapıyoruz...

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.
Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.
UZUN SÜRE DAYANMASI VE ÇAYIN ACI OLMAMASI
Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.
OCAKTA BEKLETMEYİN!
Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.
YÜKSEK ISI ÇOK ÖNEMLİ
Çayı demlerken veya demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız.
Yüksek ısıda kalan ve demlenen çay insan sağlığı için büyük tehdit oluşturabilir.
KANSER RİSKİ VAR
Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.
BURUK BİR TAT BIRAKIR
Dışarı da içtiğimiz çayların yüksek ısıya maruz kaldığı nasıl anlarız diyorsanız, acımaya yüz tutmuş ağzınızda fazla buruk bir tat bırakmasından anlayabilirsiniz.
KAYNAMAMIŞ SU İLE DEMLEYİN
Çayı muhakkak kaynamamış su ile demlemeniz gerekir.
Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına sebebiyet verebilir.