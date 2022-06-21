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Çay değil zehir içiyoruz! Uzmandan hayati uyarı: Bu hatayı hepimiz yapıyoruz...

Çay değil zehir demliyoruz! Kahvaltıda ve gün içinde içilen çayın demleme şeklinin sağlık açısından çok önemli olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanların açıklamalarına göre, çayın demleme şekli hatalı olduğunda adeta zehir saçıyor. Yanlış demlenen çayın, vücuda verdiği zarar sebebiyle kronik hastalıkların zemini hazırlanmış oluyor. Peki, yanlşış demlendiğinde zehir saçan çay nasıl doğru demlenir? İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 21.06.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 11:47
Çay değil zehir içiyoruz! Uzmandan hayati uyarı: Bu hatayı hepimiz yapıyoruz...

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.

Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

UZUN SÜRE DAYANMASI VE ÇAYIN ACI OLMAMASI

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.

OCAKTA BEKLETMEYİN!

Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

YÜKSEK ISI ÇOK ÖNEMLİ

Çayı demlerken veya demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız.

Yüksek ısıda kalan ve demlenen çay insan sağlığı için büyük tehdit oluşturabilir.

KANSER RİSKİ VAR

Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

BURUK BİR TAT BIRAKIR

Dışarı da içtiğimiz çayların yüksek ısıya maruz kaldığı nasıl anlarız diyorsanız, acımaya yüz tutmuş ağzınızda fazla buruk bir tat bırakmasından anlayabilirsiniz.

KAYNAMAMIŞ SU İLE DEMLEYİN

Çayı muhakkak kaynamamış su ile demlemeniz gerekir.

Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına sebebiyet verebilir.

Çayın tadının acıması da genellikle bu sebeplerden meydana gelmektedir.

ÇAY RUTUBET ALIR

Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise daha henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır.

Bu yöntemle çay rutubet alır ve henüz demlikteyken bayatlar.

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