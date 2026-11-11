Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Çay saatine tatlı bir dokunuş! Kahveli kurabiye, tahin pekmezli un helvası ve böğürtlenli ıslak kek tarifi

Çay saatine tatlı bir dokunuş! Kahveli kurabiye, tahin pekmezli un helvası ve böğürtlenli ıslak kek tarifi

Bazen günün yorgunluğunu atmak, bazen de kendimizi biraz şımartmak için tatlı bir mola vermek isteriz. İşte tam da böyle anlara eşlik edecek, hazırlaması keyifli ve lezzetiyle yüz güldüren tarifler hazırladım. Kahveli kurabiye, tahin pekmezli un helvası ve böğürtlenli ıslak kekle çay saatlerinize yepyeni tatlar katmaya ne dersiniz? Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun!

Bugün öyle tarifler hazırladım ki, görünce dayanamayacaksınız. Bazen insan kendini şımartmak ister ya aynen o kıvamda lezzetler. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

KAHVELİ KURABİYE MALZEMELER

125 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

2.5 su bardağı un

1 yemek kaşığı nişasta

2 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN:

Kakao

YAPILIŞI: Pudra şekeri ve tereyağını derin bir kapta çırpıyoruz. Sonrasında bu karışıma sıvı yağı, nişastayı ve kahveyi de katıyoruz. Tekrar karıştırıyoruz, ardından karışımı iyice yoğuruyoruz. Son olarak kabartma tozu, vanilya ve unu azar azar karışıma ekliyoruz. Kıvamında yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Minik toplar elde edip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Kakao eleyerek servis ediyoruz.