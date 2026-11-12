Çay saatlerine 3 nefis tatlı önerisi! Ay çöreği, supangle ve top kek tarifi

Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün lezzetli öneriler veriyorum. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...
AY ÇÖREĞİ
MALZEMELER
150 gr. oda ısısında tereyağı
1 adet yumurta ve 1 yumurtanın beyazı
Yarım su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı pudra şekeri
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 tutam tuz
Aldığı kadar un
İÇ MALZEMESİ İÇİN:
3 su bardağı rondoda çekilmiş kek
1 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı pudra şekeri
1 çay bardağı ceviz
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım çay bardağı kuru üzüm
Yarım su bardağı süt
YAPILIŞI: Hamur için; tüm malzemeyi karıştırıyoruz ve unu azar azar ilave ediyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olana dek yoğuruyoruz. Üzerini nemli bir bez ile örtüp mayalanmaya bırakıyoruz. İç malzemeyi yoğuruyoruz, minik toplar halinde yuvarlıyoruz. Mayalanan hamurdan bezeler koparıp yuvarlıyoruz. Elimizle veya bir merdane yardımıyla uzun ince açıyoruz. Ortasına, top haline getirdiğimiz iç malzemeyi koyup üçgen şeklinde kapatıp ay şekli veriyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.
SUPANGLE
MALZEMELER
Kek
1 lt. süt
1.5 çay bardağı toz şeker
1 kahve fincanı un
1 kahve fincanı buğday nişastası
1 kahve fincanı mısır nişastası
3 yemek kaşığı kakao
1 adet yumurtanın sarısı
80 gr. bitter çikolata
1 paket vanilya
YAPILIŞI: Yumurta sarısını ve sütü iyice çırpıyoruz. İçine toz şeker, kakao, nişasta, un ve vanilya ilave edip karıştırıyoruz ve pişirmeye başlıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra bitter çikolatayı parçalara ayırıp ilave ediyoruz. Servis edeceğimiz kuplara bayatlamış kekleri paylaştırıyoruz ve supangleyi üzerine döküyoruz. Kalan kek parçaları ile servis ediyoruz.
TOP KEK
MALZEMELER
Bir miktar kek
1 paket hazır çikolata sos
File Antep fıstığı
Toz fındık
File badem
YAPILIŞI: Kekleri rondoda çekiyoruz. Çikolata sosunu, paketin üzerinde yazan ölçü ile pişiriyoruz. Tüm malzemeyi koyu bir kıvam olacak şekilde karıştırıp yoğuruyoruz. Top top yuvarlayıp Antep fıstığı, fındık veya bademe bulayarak servis ediyoruz.