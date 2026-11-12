Çay saatlerine 3 nefis tatlı önerisi! Ay çöreği, supangle ve top kek tarifi

AY ÇÖREĞİ

MALZEMELER

150 gr. oda ısısında tereyağı

1 adet yumurta ve 1 yumurtanın beyazı

Yarım su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tutam tuz

Aldığı kadar un

İÇ MALZEMESİ İÇİN:

3 su bardağı rondoda çekilmiş kek

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay bardağı ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı süt

YAPILIŞI: Hamur için; tüm malzemeyi karıştırıyoruz ve unu azar azar ilave ediyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olana dek yoğuruyoruz. Üzerini nemli bir bez ile örtüp mayalanmaya bırakıyoruz. İç malzemeyi yoğuruyoruz, minik toplar halinde yuvarlıyoruz. Mayalanan hamurdan bezeler koparıp yuvarlıyoruz. Elimizle veya bir merdane yardımıyla uzun ince açıyoruz. Ortasına, top haline getirdiğimiz iç malzemeyi koyup üçgen şeklinde kapatıp ay şekli veriyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.