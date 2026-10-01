Çay saatlerine yeni soluk! Çayla hazırlanan 3 nefis tarif

Sıcacık, halis muhlis bir Türk lezzetidir çay. Lezzetli bir çay içmek için ilk dikkat etmemiz gereken şey, şüphesiz çay seçimi. Damak tadımıza uygun olan çayı bulup doğru demleme teknikleri ile demlemek gerekiyor. Bugün size çayın aromasını alabileceğimiz farklı lezzetler hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz...

PÜF NOKTALARI

■ Çayı, tozundan arınması için demliğe koymadan önce yıkamalısınız.

■ Çayın tamamen suyun dibine çökmesi de tadının daha yoğun olması için önemlidir. Bu nedenle demlikteki çayı karıştırın ve yüzeydeki çayları suyun dibine doğru itin.

■ Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve 15 dakika kadar bekleyin. Eğer demlenme süresini çok uzatırsanız, çayın tadı acılaşmaya başlar.

■ Soğuk su ile çay demleme yöntemi de bambaşka bir lezzet sunuyor.