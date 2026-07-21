Çay saatlerinin favorisi olacak! Patatesli çıtır börek tarifi

|Kategori
|Malzemeler
|Yufka
|4 adet günlük yufka
|İç Harcı İçin
|4-5 adet orta boy patates (haşlanmış)
|1 adet kuru soğan
|4 yemek kaşığı sıvı yağ
|1 çay kaşığı tuz, karabiber, tatlı toz kırmızı biber
|Sosu İçin (Çıtır Yapan Sır)
|1 çay bardağı sıvı yağ
|1 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi
|1 çay bardağı un
|Üzeri İçin
|1 adet yumurta sarısı
|Susam (Görseldeki görünüm için şart)
1. İç Harcın Hazırlanması:
Patatesleri yumuşayana kadar haşlayın, kabuklarını soyun ve bir çatal veya ezici yardımıyla püre haline getirin.
Soğanı ince ince yemeklik doğrayın ve sıvı yağda hafif pembeleşinceye kadar kavurun.
Kavrulan soğanların üzerine baharatları (tuz, karabiber, kırmızı toz biber) ekleyip kokusu çıkana kadar bir iki tur çevirin.
Hazırladığınız baharatlı soğan karışımını ezilmiş patateslerin üzerine dökün, iyice harmanlayın ve soğuması için kenara alın.
2. Çıtır Sosun Hazırlanması:
Bir kasede sıvı yağ, sirke ve unu pürüzsüz, akışkan bir kıvam alana kadar iyice çırpın. Bu sos, böreğinizin "BOREK (1).jpeg" görselindeki gibi kat kat, hafif pürüzlü ve ekstra çıtır olmasını sağlayacaktır.
3. Yufkaların Sarılması:
İlk yufkayı tezgaha serin. Üzerine hazırladığınız unlu sirkeli sostan fırça yardımıyla her yerine eşit gelecek şekilde sürün.
İkinci yufkayı soslu yufkanın üzerine serin ve onu da aynı şekilde soslayın.
Üst üste koyduğunuz bu iki yufkayı önce dörde, sonra her bir çeyrek parçayı tekrar üçe bölerek toplamda 12 adet geniş üçgen elde edin.
Üçgenlerin geniş kısımlarına hazırladığınız soğumuş patatesli harçtan bolca koyun.
Kenarlarını hafifçe içe katlayarak (ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde) rulo halinde sarın. Kalan 2 yufkaya da aynı işlemi uygulayın.
4. Fırınlama Süreci:
Hazırladığınız ruloları, birleşim yerleri alta gelecek şekilde yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
Üzerlerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün ve "BOREK (1).jpeg" görselindeki o klasik dokunuşu tamamlamak için bolca susam serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzerleri iyice kızarıp altın sarısı rengini alana kadar (yaklaşık 30-35 dakika) kontrollü olarak pişirin.
Püf Noktası: Böreklerinizin sirkeden dolayı ekşi kokacağından endişe etmeyin; pişme esnasında sirke tamamen uçar ve geriye sadece muhteşem bir çıtırlık kalır. Daha da gevrek bir doku isterseniz, sardığınız börekleri fırına vermeden önce 1 saat kadar buzdolabında dinlendirebilirsiniz.
Afiyet olsun!