Çay saatlerinin favorisi olacak! Patatesli çıtır börek tarifi

1. İç Harcın Hazırlanması:

Kavrulan soğanların üzerine baharatları (tuz, karabiber, kırmızı toz biber) ekleyip kokusu çıkana kadar bir iki tur çevirin.

Patatesleri yumuşayana kadar haşlayın, kabuklarını soyun ve bir çatal veya ezici yardımıyla püre haline getirin.

2. Çıtır Sosun Hazırlanması:

Bir kasede sıvı yağ, sirke ve unu pürüzsüz, akışkan bir kıvam alana kadar iyice çırpın. Bu sos, böreğinizin "BOREK (1).jpeg" görselindeki gibi kat kat, hafif pürüzlü ve ekstra çıtır olmasını sağlayacaktır.

3. Yufkaların Sarılması:

Kenarlarını hafifçe içe katlayarak (ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde) rulo halinde sarın. Kalan 2 yufkaya da aynı işlemi uygulayın.

Üst üste koyduğunuz bu iki yufkayı önce dörde, sonra her bir çeyrek parçayı tekrar üçe bölerek toplamda 12 adet geniş üçgen elde edin.

İkinci yufkayı soslu yufkanın üzerine serin ve onu da aynı şekilde soslayın.

4. Fırınlama Süreci:

Üzerlerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün ve "BOREK (1).jpeg" görselindeki o klasik dokunuşu tamamlamak için bolca susam serpiştirin.

Püf Noktası: Böreklerinizin sirkeden dolayı ekşi kokacağından endişe etmeyin; pişme esnasında sirke tamamen uçar ve geriye sadece muhteşem bir çıtırlık kalır. Daha da gevrek bir doku isterseniz, sardığınız börekleri fırına vermeden önce 1 saat kadar buzdolabında dinlendirebilirsiniz.