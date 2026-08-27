Çay saatlerinize çok yakışacak tarifler! Bir deneyen bir daha vazgeçemiyor...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün beş çaylarına uygun ya da kahve yanında servis edebileceğiniz tariflerim var. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.