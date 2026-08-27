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Çay saatlerinize çok yakışacak tarifler! Bir deneyen bir daha vazgeçemiyor...

Arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu oturmaya çağırdınız ancak ne ikram edeceğinize karar veremediniz mi? Bu pratik tarifler ile çay saatlerinizi tatlandırabilir, sevdiklerinizle tatlı yerken tatlı konuşabilirsiniz. İşte çayın yanına çok yakışacak o tarifler...

İDİL AÇIKALIN
İDİL AÇIKALIN
Giriş Tarihi: 27.08.2026 08:59
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Çay saatlerinize çok yakışacak tarifler! Bir deneyen bir daha vazgeçemiyor...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün beş çaylarına uygun ya da kahve yanında servis edebileceğiniz tariflerim var. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

ÇAYLI KEK

MALZEMELER
2 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı soğuk çay demi
Yarım tatlı kaşığı tarçın
Küçük paket kakao (25 gr.)
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un (Yaklaşık 2 su bardağı+ 1 yemek kaşığı)
YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri iyice çırpalım. Sıvıları ekleyip iyice karıştıralım. Un, kabartma tozu, kakao ve tarçını bir kasede karıştırıp hamura ekleyelim. Baton kek kalıbını yağlayalım. Kek hamurunu boşaltıp, 180 derece fırında pişirelim.

LİMONLU KURABİYE

MALZEMELER
YAPILIŞI: Un hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alıp karıştırıyoruz. Üzerine un ekleyerek hafif ele yapışan bir hamur elde ediyoruz. Üzerini streç filmle kapatarak 25 dakika dolapta dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurdan tatlı kaşığı ile cevizden biraz daha büyük parçalar alarak yuvarlıyoruz. Hazırlanan kurabiyeleri pudra şekerine bulayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz.

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ŞEFTALİLİ LOKUM

MALZEMELER
1 su bardağı su
2 su bardağı şeker
1 çay bardağı nişasta
1 çay bardağı şeftali suyu
Çay kaşığının ucuyla limon tozu
1 paket Hindistan cevizi
YAPILIŞI: Şeftali suyunu, nişastayı ve limon tuzunu karıştırıyoruz. Şekerle suyu kaynatıyoruz, içine vişne sulu karışımı döküyoruz. Kaynayınca altını kısıp 25 dakika çırpıyoruz. Yağlı kağıdı birkaç damla sıvı yağla yağlıyoruz. Karışımı üzerine döküp yayıyoruz. Kağıdın yanlarından toparlıyoruz ve sarıyoruz, iki saat kadar soğutuyoruz. Hindistan cevizine bulayıp istediğimiz büyüklükte kesiyoruz. Kestiğimiz kısımları da Hindistan cevizine buluyoruz.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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