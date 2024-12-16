Çelik gibi bağışıklığın anahtarı o besinmiş! Kış boyunca hastalık nedir bilmeyeceksiniz...

Soğuk kış günlerinde vücudu kış şartlarına uygun şekilde hazırlamak gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Kış mevsiminde çoğu kişide fiziksel aktivitede azalma, iştah artışı, öğün düzeninde değişiklikler gözlemlenebiliyor. Grip gibi hastalıklarla karşılaşma riski de artıyor. Kış döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok daha önemli hale geliyor" diye konuştu.





BUNLARDAN UZAK DURUN

Bağışıklık sisteminin, vücuda giren hastalık yapıcı mikropları ortadan kaldırmak için savaştığını söyleyen Örnek, şöyle dedi: "Bu yüzden de öncelikli olarak bu sistemi zayıf düşüren faktörlerden uzak durulması gerekir. Bu faktörler; hatalı beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, sigara, uyku düzensizliği ve stres. Bunların varlığı devam ederken bağışıklık güçlendiren takviyeler veya vitaminli bir besini tüketmek hiçbir işe yaramaz."