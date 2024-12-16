Çelik gibi bağışıklığın anahtarı o besinmiş! Kış boyunca hastalık nedir bilmeyeceksiniz...

Soğuk kış günlerinde vücudu kış şartlarına uygun şekilde hazırlamak gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Kış mevsiminde çoğu kişide fiziksel aktivitede azalma, iştah artışı, öğün düzeninde değişiklikler gözlemlenebiliyor. Grip gibi hastalıklarla karşılaşma riski de artıyor. Kış döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok daha önemli hale geliyor" diye konuştu.
BUNLARDAN UZAK DURUN
Bağışıklık sisteminin, vücuda giren hastalık yapıcı mikropları ortadan kaldırmak için savaştığını söyleyen Örnek, şöyle dedi: "Bu yüzden de öncelikli olarak bu sistemi zayıf düşüren faktörlerden uzak durulması gerekir. Bu faktörler; hatalı beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, sigara, uyku düzensizliği ve stres. Bunların varlığı devam ederken bağışıklık güçlendiren takviyeler veya vitaminli bir besini tüketmek hiçbir işe yaramaz."
VİRÜS SAVAR BESLENME ÖNERİLERİ
Örnek, kış mevsiminde bağışıklığı güçlendirmek için beslenme önerilerinde bulundu:
ŞEKERLİ YİYECEKLERDEN UZAK DURUN
Öncelikle şeker ve şeker eklenmiş yiyecekler-içecekler, hamur işleri, kızartmalar, katkı maddesi içeren hazır yiyecekler, işlenmiş etler, katı yağ ile yapılmış yiyeceklerden uzak durmak gerekir. İlk kural 4 besin grubundan yeterli derecede beslenmektir. Bunlar; süt ürünleri, et ürünleri, sebze-meyveler ve tahıllardır.
SOĞAN VE SARIMSAK YİYİN
Çeşitli antioksidan ve lif içerikleri nedeniyle kıymetli olan; soğan, sarımsak, lahanagiller, turpgiller, brokoli, nar, portakal, avokado başta olmak üzere sebze ve meyvelere beslenmenizde yer verin. Her yemeğin yanında zeytinyağlı sirkeli bol salata tüketin.
PROPOLİS TÜKETİN
Arıların kovan hijyenini sağlamak için ürettiği propolis bağışıklığı artırıyor. Üretim koşullarının güvenirliği ve alerjik etkisi riski nedeniyle doktor kontrolünde alınmalıdır.
ÇORBALARINIZA ZERDEÇAL EKLEYİN
Kurkumin içeren zerdeçal üzerinde çok çalışma yapılan bitkilerden biri. Bağışıklığı harekete geçirdiğini biliyoruz. Baharat olarak karabiberle çorbalarda kullanabilirsiniz.
BİTKİ ÇAYLARI VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIYOR
Vücut direncinizi arttıracak örnek bitki çayı olarak; yeşil çay, adaçayı, 1 çay kaşığı doğal bal, birkaç karanfil ekleyip karıştırarak günde 2 fincan tüketebilirsiniz. Ihlamur, rezene, zencefil, kuşburnu çayları da önerilebilir.
D VİTAMİNİ DÜZEYİNİZE DİKKAT EDİN
D vitamini düzeylerinizi arttırmak için güneşten yararlanın. Doktor önerisiyle gerekiyorsa takviye alın.
CEVİZ TÜKETİMİ ÖNEMLİ
Omega 3 bağışıklık sistemimizi güçlendirmede önemli. Bol bol balık, semizotu ve ceviz tüketin.
BOL SU İÇİN
Bol su tüketimi vücuttaki toksinlerden arınmak ve metabolizmayı canlandırmak için önemlidir.
ET, BALIK, YUMURTA YİYİN
Bağışıklık sisteminin salgıladığı antikorlar protein yapıdadır. Protein alımınızı yeterli düzeyde tutmalısınız. Et, tavuk, balık, hindi, yumurta, süt ürünleri, bakliyatlar protein içerir. Ayrıca bu grupta çinko minerali direncimizi arttırmamızda yardımcı olur.
ZEYTİNYAĞI GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN
Zeytinyağı ve avokadoya beslenmenizde yer verin. Hindistan cevizi yağı, çörekotu yağı, avokado yağı da güçlü antioksidanlar arasındadır.
YOĞURT, KEFİR VE TURŞU TÜKETİN
Sebze ve meyvelerin bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler olan probiyotiklerin çoğalmasına yardımcı olması özelliği de savunma sistemimize güç katar. Probiyotik sayımızı arttırmak için yoğurt, kefir, turşu, sirke gibi fermente ürünlerden faydalanabilirsiniz.
LİFLİ TAHILLARI TERCİH EDİN
Karbonhidrat olarak basit yani sofra şekeri ve şekerle yapılan yiyeceklere ihtiyacımız olmadığı gibi bağışıklık sistemini de zayıflatır. Lifli olan kompleks karbonhidrat yani rafine edilmemiş, kepekli, kabuklu tahıllar tercih etmeliyiz. Örneğin tam buğday ekmeği, karabuğday, yulaf ve bulgur tüketebilirsiniz.