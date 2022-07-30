Cem Muhammet'in hikayesi hepimizi etkilemişti! Peki bu çöp ev neden oluştu? İşte altında yatan sebep...

Bir şeyleri biriktirmek, onlardan vazgeçmemek ve hiçbir çöpü dışarı atamamayla kendini gösteren biriktirme bozukluğu, “nasıl bir travma yaratabilir” sorusunun önemli örneklerinden biri bu hafta gündeme geldi. Böyle bir evde karşılaşılan Cem Muhammed A.’nın durumu, herkesin vicdanında büyük bir yara açtı. Bir çocuğun hem ruhunda hem de bedeninde bıraktığı izlerin nasıl giderilebileceğine ve bu durumun nasıl ortaya çıktığına dair Uzman Psikolog Berkay Ateş açıklamalarda bulundu.

KISMET ZEYNEP AKBAŞ Giriş Tarihi: 30.07.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 11:30 PAYLAŞ ABONE OL

Son günlerin en çok konuşulan olaylarından biri çöp ev, yalnızca evin durumuyla değil, aynı zamanda bu evde ölüme terkedilen 9 yaşındaki Cem Muhammed A.'nın yaşadıklarıyla da büyük bir toplumsal konu haline geldi. Cem Muhammed A.'nın babası olduğu iddia edilen Ufuk Çelikol ise, yaptığı açıklamada, eski eşinin psikolojik olarak rahatsız olduğunu, değer verdiğini iddia ettiği şeyleri atmadığını bu nedenle evde onlarca çöp biriktiğini aslında çocuğuna da değer verdiğini sandığını belirtti. Bir yaşam alanının nasıl bu hale geldiğini ve Cem Muhammed A.'nın neler yaşadığını ve yaşamının ilerleyen dönemlerinde nasıl bir yol izleyebileceğine dair Uzman Psikolog Berkay Ateş önemli bilgiler verdi.

Öncelikle insanlar çöplerini neden biriktirme ihtiyacı duyar? Hepimiz bizim için kıymeti olan eşyaları atmakta, kıymeti olan insanlarla vedalaşmakta veya anılarımızın olduğu bir yeri terketmekte zorluk yaşayabiliriz. Fakat burada görünen tablo, eşyalarla duygusal bağ kurmak veya onlarla vedalaşmakta zorlanmaktan ve bu ihtiyaçtan dolayı eşya biriktiriyor olmaktan ziyade psikopatolojik bir tablo izlenimi veriyor. Çöp dediğimiz şeyler bu patolojiyi yaşayan insanlar için önem arz eden eşyalar olabilir. Yani dışarıdan çöp diyoruz ama bunların içerisinde, gelecekte ihtiyaç duyulup duyulmayacağına karar verilmeyen eşyalar ya da kişi için önem arz eden eşyalar olabilir. Bize göre çöp ama kişiye göre her an istenildiği anda ulaşılıyor olmasının güvende hissettirdiği bir takım eşyalar. Çöplerin atılmaması, atılacak bir adım dahi olmamasına rağmen o evde yaşamaya devam edilmesinin altında hangi psikolojik problemler yatıyor? Biriktiricilik Bozukluğu tablosunun bu durumun altında yatıyor olduğu söylenebilir. OKB yani Obsesif Kompulsif Bozuklukta (Takıntı Bozukluğu) yer alan titizlik ve temizlik konusundaki aşırı hassasiyetin tersidir. Okb belirtilerinden olan temizlik takıntısı; her yeri temiz tutmak adına üst düzey çaba sarf etme durumudur. Kişinin ruhsal veya duygusal rahatlaması için geliştirdiği ritüeller sonucunda kişi aşırı titiz hale gelmeye başlayabilir. Bunun altında geçmişte başa çıkılamamış bazı travmalar veya başa çıkılmakta zorlanan yoğun stres, genetik yatkınlıklar, aileden veya çevreden yapılan gözlemler veya benzeri bir durum yatıyor olabilir. Temizlik veya titizlik takıntısı gibi biriktirme ve toplama takıntısı da OKB benzeri bir bozulmadır. Bu denli biriktirmenin altında yatan psikolojinin tek başına biriktirme bozukluğu veya OKB tablosuyla ilintili olduğunu söylemek doğru olmayabilir. Biriktirme bozukluğu yalnızca ana soruna eşlik eden bir tablo da olabilir. İçgörünün ne kadar olduğu yani, kişinin bu durumun bir sorun olduğunun ne kadar farkında olduğu önemlidir. Sanrısal inanışlar da kötü içgörüye eşlik ediyorsa bu durum daha zor hale gelebilir. Bu belirtiler kişinin ana sorunu da olabilir, ana soruna eşlik eden bir belirti de olabilir. Burada muhakeme yeteneği veya algısal durum da önem arz ediyor. Burada söz konusu kişilerin çocuğa yaklaşımlarına baktığımızda muhakeme yeteneklerinin bozuk ve duygusal yoğunluklarının donuk olması ihtimali ön plana çıkabilir. Bu da psikotik bir tablo izlenimi veriyor. Kişileri tanımadan, görüşme yapmadan, raporlarına ve envanterlerinin sonuçlarına bakmadan kesinlikle altında yatan psikolojinin ne olduğunu söylemek doğru olmaz. Bizler sadece bu örnek üzerinden insanlara bir takım bilgilendirmeler yapabiliriz.