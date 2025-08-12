Çene ağrısı damar tıkanıklığının belirtisi olabilir! O kişilerde risk 5 kat daha fazla...





KİMLER RİSK ALTINDA?

Kalp damar tıkanıklığı için kimlerin risk altında olduğunu ise Prof. Dr. Ertürk, şöyle sıraladı:

İleri yaş, cinsiyet ve ailede kalp damar hastalığı genetiği olması gibi değiştirilemez risk faktörleri önemli.

Şeker hastalığı (diyabet), hipertansiyon, kolesterol yüksekliği (hiperlipidemi).

Sigara kullananlarda gerçekleşen ölümlerin yüzde 50'si kalp ve damar tıkanıklığına bağlı. 50 yaşın altındaki sigara içenlerde kalp damar tıkanıklığı riski sigara içmeyenlere kıyasla 5 kat daha fazladır.

Hareketsiz (sedanter) yaşam.

Fazla kilolu olma (obezite).

Alkol tüketimi ve stres gibi kontrol edilebilir ve kısmi düzeltilebilir riskler.





SIRT, ÇENE VE KOLLARA YAYILAN AĞRIYA DİKKAT!

Kalp damar tıkanıklığı belirtilerini ise Prof. Dr. Ertürk, şöyle sıraladı:

Efor, soğuk hava, ağır yemek, rüzgârlı havalar ve stres sonrası, iman tahtasının (göğsümüzün ortası) üzerinde basıcı, ezici, sıkıştırıcı tarzda olan, sırta, çene ve kollara yayılım gösterebilen göğüs ağrısı.

Nadir olarak geğirme, baş dönmesi, nefes darlığı, sırt ağrısı, halsizlik, bitkinlik, çarpıntı gibi atipik şikayetlerle de karşımıza çıkabilir.

Bazı tipleri hiç belirti vermeyebilir ancak doktorunuzun yapacağı bazı testlerle tespit edilebilir.

Şeker hastaları ve yaşlılar bazen ön belirti vermeden geçirilmiş kalp krizi ile karşımıza gelebilmektedir.

Hastaların bazıları karşımıza ani damar tıkanıklığı nedeniyle kalp krizi ve kalp durması şeklinde çıkabilmektedir.