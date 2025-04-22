Çene ağrısı sandığınız kalp krizi olabilir! Eğer bu belirtiler eşlik ediyorsa...

Kalp ve Damar Cerrahı ve 28. Dönem İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan, kalp ve damar cerrahisinde dünyada parmakla gösterildiğimizi söyledi. TKDCD Başkanı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sargın ise gençlerde kalp hastalıklarının görülme oranının endişe verici bir şekilde arttığına dikkat çekerek, “Gençlerin kalp sağlığının korunması için acil önlem alınması gerekir” çağrısı yaptı

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:54 PAYLAŞ ABONE OL

Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Kalp Sağlığı Haftası', bu yıl Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) öncülüğünde önceki gece özel bir etkinlikle taçlandırıldı. Dr. Karin Bozkurt'un konuk sanatçı olarak sahne aldığı ve Ferhat Göçer'in "İlk Görüşte Aşk" müzikalinde bir araya gelen TKDCD Başkanı ve Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sargın, Kalp ve Damar Cerrahı ve 28. Dönem İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, "Kalbine Daha İyi Bak" sloganı ile kalp sağlığına dikkat çekti.

DÜNYAYLA YARIŞIYORUZ

Prof. Dr. Halit Yerebakan, Türkiye'nin kalp damar cerrahisi alanında dünyayla yarıştığını söyleyerek, "Ülkemizde müdahale edemediğimiz hiçbir alan yok. Türkiye, geldiği noktada belki de birçok konuda dünyayla bilgisini paylaşan, öğreten noktaya gelmiş vaziyette. Kalp ve damar cerrahisinde de dünyada çok önde gelen ülkelerden birisi haline geldik" dedi.