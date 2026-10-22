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Çikolataya kim hayır diyebilir ki? İşte en lezzetli ve ev yapımı tarifleri

Herkesin çok sevdiği ve kimsenin hayır diyemediği çikolatayı dışarıdan hazır ve katkı maddeli almak yerine evde doğal malzemelerle yapmaya ne dersiniz? Kahvaltılık sürülebilir çikolatadan ham kakaolu doğal tablet çikolataya, tahinli trüften yaban mersinli fit barlara kadar parmak ısırtan tariflerin yapılışı ve detayları...

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İDİL AÇIKALIN
İDİL AÇIKALIN
Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 09:39
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Çikolataya kim hayır diyebilir ki? İşte en lezzetli ve ev yapımı tarifleri

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün herkesin çok sevdiği ve hayır diyemediği çikolatayı evde yapıyoruz. Bugünlük benden bu kadar... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

EV YAPIMI SÜRÜLEBİLİR ÇİKOLATA

MALZEMELER
1 litre süt
3 yemek kaşığı kakao
1 yumurta
2 kahve fincanı toz şeker
1 kahve fincanı un
2 kahve fincanı nişasta
125 gr tereyağı
YAPILIŞI: Margarin bir tavada eritilir ve bütün malzemeler güzelce karıştırılır. Karışım bir tencereye alınıp 15 dakika karıştırılarak pişirilir. Kavanozlara konulup soğutulur.

DOĞAL ÇİKOLATA

MALZEMELER
150 ml eritilmiş kakao yağı
2.5 tepeleme yemek kaşığı ham kakao
1 yemek kaşığı vanilya
4 yemek kaşığı bal
1 fiske kaya tuzu
YAPILIŞI: Kakao yağını mikro dalgada eritiyoruz. Ölçü kabına diğer malzemeleri ilave ediyoruz. Sürekli karıştırarak homojen olmasını sağlıyoruz. Kalıplara boşaltıyoruz ve donması için birkaç saat bekliyoruz. Kalıptan çıkartıp servis ediyoruz.

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TAHİNLİ TRÜF

MALZEMELER
500 gr. krema
500 gr. tereyağı
500 gr. fil dişi çikolata
125 gr. jelatin
1 kg tahin
YAPILIŞI: Kremayı kaynatıyoruz ve tereyağını ekleyip karıştırıyoruz. Fildişi çikolatayı ve jelatini ekliyoruz. Son olarak tahini ekliyoruz. Top top yapıp üzerlerini süsleyerek servis ediyoruz.

YABAN MERSİNLİ ÇİKOLATA

MALZEMELER
200 gr. bitter çikolata (%60–70 kakao)
150 gr. taze yaban mersini
1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı (isteğe bağlı)
Üzeri için Antep fıstığı veya iri deniz tuzu (isteğe bağlı)
YAPILIŞI: Yaban mersinlerini yıkayın ve tamamen kurulayın. Bitter çikolatayı benmari usulü, kısık ateşte eritin. İsterseniz Hindistan cevizi yağını ekleyin. Fırın kâğıdı serilmiş küçük bir tepsiye çikolatayı ince bir tabaka halinde yayın. Yaban mersinlerini çikolatanın üzerine yerleştirin ve hafifçe bastırın. Arzu ederseniz üzerine kıyılmış Antep fıstığı serpin. Buzdolabında yaklaşık 30 dakika, çikolata tamamen sertleşinceye kadar bekletin. Parçalara kırarak servis edin.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
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