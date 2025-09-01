Çikolatayı bir de böyle deneyin! Tatlı krizlerinizi anında çözecek

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün çikolatalı nefis lezzetlere yer veriyoruz. Bugünlük benden bu kadar... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

ÇİKOLATALI DONDURMA

MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet çubuk vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

Yarım kase çikolata

YAPILIŞI: Vanilya çubuğunu ortadan ikiye ayırıyoruz. Süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup vanilya çubuğunu atıyoruz. Karışımı tahta bir kaşıkla karıştırıyoruz. Koyulaşınca ocaktan alıp vanilya çubuğunu çıkarıyoruz. Kremayı çırpıyoruz. Başka bir kapta yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını, şeker ve yumurta sarıları iyice karışana dek çırpıyoruz. Karışım pürüzsüz bir kıvam alınca cam bir kaseye aktarıp, yumurta sarılarını benmari usulü pişiriyoruz. Toz şekerin tamamen erimesini sağlıyoruz. Ardından cam kaseyi soğuk su dolu bir kapta soğutuyoruz. Tencerede bekleyen sütlü karışımın içine yumurtalı karışımı ekliyoruz. Çikolataları rendeleyip ilave ediyoruz. Tüm malzemeler birbirine karıştıktan sonra bu karışımı çırptığımız kremanın içine yavaş yavaş yediriyoruz. Karışımı streç filme sardıktan sonra dondurucuda 8-10 saat bekletiyoruz.