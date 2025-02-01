Cildiniz kuruysa böbrekleriniz alarm veriyor olabilir!

Cilt kuruluğu ve kaşıntı gibi ciltte beliren şikayetler, böbrek hastalıklarının habercisi olabilir. Hatta ihmal edilirse böbrek nakline kadar bile götürebilir.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 01.02.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:05 PAYLAŞ ABONE OL

İnsanlar sağlık konularında çok aşırı olmayan bir belirti için harekete geçmez. Ancak, bu belirtiler herhangi bir sağlık probleminin ilerleyen evrelerinde kendini gösterebileceği gibi erken evrede ciddiye alınmayacak kadar yüzeysel karşılanıp, üzerinde durulmayacak konular da olabilir. Tıpkı cilt kuruluğu ve kaşıntı gibi ciltte beliren şikayetler buna en iyi örnektir.





TOKSİK MADDELER BİRİKİYOR



Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Türkmen, tüm bu şikayetlerin böbrek hastalıklarının sinyalini verebileceğine dikkat çekerek, şu uyarılarda bulundu: "Ciltteki kuruluk ve kaşıntı, sanılanın aksine sadece dış etkenlerden kaynaklı olmayabilir. Böbrek hastalıklarının da bu tür belirtilerle kendini gösterebildiği biliniyor. Kronik böbrek hastalığı (KBH), vücutta toksik maddelerin birikmesine yol açarak, cildin kurumasına neden olur. Bu kuruluk durumu sürekli kendini gösteriyorsa, sadece mevsimsel etkiler veya beslenme eksikliklerine bakmak yeterli olamayabilir."