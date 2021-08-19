Sivilcenin ne olduğu hakkında açıklamalarda bulunan Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, bu cilt probleminin oluşumuna neden olan faktörler hakkında konuştu. Bereket, ''Sivilce, kıl köklerinin ve yağ bezlerinin tıkanması ile oluşan bir durumdur. Eğer bünye çok miktarda cildi nemli tutan yağ üretiyorsa ölü deri hücreleri gözeneklerin içerisinde sıkışır, beyaz veya siyah noktalar oluşur. Gözenekler içerisindeki bakteriler ise iltihaplı sivilcelerin oluşmasına neden olur. Bazı ilaçlar, kortizon, hormonlar, bazı psikiyatrik ilaçlar, tüberküloz, epilepsi ve vitamin ilaçları bunun dışında, kapatıcı fondöten gibi makyaj ürünleri, insülin direnci, kilo artışı, sigara kullanmak, stres, uykusuzluk, süt ve süt ürünlerinin aşırı kullanılması da sivilcelere neden olabilmektedir" diye konuştu.



"SİVİLCELER PATLATILMAMALI"

Akneli cilt temizliğinde dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında konuşan Uzm. Dr. Bereket, "Sivilceli cildin temizliği için sivilcelerin sıkılması ve fırçalanması önerilmez. Bu gibi durumlarda ciltte kalıcı hasar ve iz kalmasına neden olabilir. Yüz temizliği pH seviyesi 5,5 olan bir sabun ile veya deri pH'ına uygun, deride tahriş ve kuruluk yapmayan özel sabunlar tercih edilmeli. 'Meyve asidi' olarak da bilinen Alfa Hidroksi Asit (AHA) içeren temizleyici solüsyonlar ile sabah ve akşam yıkanarak yapılabilir. Yıkama işlemi sırasında dairesel hareketler ile ovulmalı ancak sivilceler patlatılmamalıdır. Yüzün nemlendirilmesi için yağsız kremler kullanılmalı ve uzun süre yüzde bırakılmamalıdır" şeklinde konuştu.