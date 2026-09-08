Çıtır çıtır patateslerin sırrı çözüldü! Kızartırken bu adımlara dikkat edin!

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan patates kızartmasının bugüne kadar hiç bilinmeyen formüllerini paylaşıyorum. Bildiğiniz patates kızartmalarını unutun. Bu patates kızartmaları tarafımdan defalarca test edilmiş olup, adeta şampiyonlar ligi gibi madalyaya hak kazanmış tarifler. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.