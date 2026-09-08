Çocuğunuz yaşıtlarından geride kalıyorsa dikkat! Uzmanı özellikle bu yaş aralığı için uyardı

Tatil bitti, okul heyecanı yeniden başladı. İlk zil uyum için çaldı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ağırman, tam da bu günlerde ebeveynlere bir uyarıda bulunarak, "Çocuğunuz yaşıtlarından geride kalıyorsa bunu önemseyin" dedi. Prof. Dr. Ağırman, çocuklarla ilgili erken tanı ve rehabilitasyonun çocukların yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

GENETİK BİR HASTALIK

"7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü." Duchenne Musküler Distrofi'nin (DMD), özellikle erkek çocuklarında erken yaşlarda ortaya çıkan ve ilerleyici kas güçsüzlüğüne yol açan genetik bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ağırman, çocukların gelişim basamaklarının aileler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. Erken tanı ve rehabilitasyonun önemine işaret eden Prof. Dr. Ağırman, "Bir çocuk yaşıtları koşarken geride kalıyorsa, merdiven çıkarken durmak zorunda kalıyorsa veya oturduğu yerden kalkarken zorlanıyorsa ailelerin bunu önemsemesi gerekiyor" dedi.

Duchenne Musküler Distrofi'nin genetik temelli bir kas hastalığı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ağırman, şunları söyledi: "Özellikle 2-6 yaş arasındaki erkek çocuklarında belirtiler göstermeye başlayabiliyor. Kaslarda bulunan bazı proteinlerin eksikliğine bağlı olarak çocukların hareket kabiliyetinde sorunlar ortaya çıkabiliyor."