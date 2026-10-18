Çocuğunuzun horlaması masum olmayabilir! Geniz eti büyümesinin 7 önemli işareti

EBEVEYNLERE UZMANINDAN UYARILAR

Prof. Dr. Dizdar, ebeveynlere şu uyarılarda bulundu:

Ebeveynlerin özellikle çocuklarının gece uykusunu gözlemlemesi önemlidir. Sürekli horlama, ağızdan nefes alma, huzursuz uyuma, terleme, sık uyanma veya uykuda nefes duraklamaları önemli ipuçlarıdır.

Çocuk düzenli olarak horluyorsa, sürekli ağzı açık uyuyorsa veya gündüzleri de ağızdan nefes alıyorsa bir Kulak Burun Boğaz uzmanının değerlendirmesi faydalı olacaktır.

Sık tekrarlayan kulak enfeksiyonları, işitme azlığı veya tekrarlayan bademcik enfeksiyonları varsa muayene geciktirilmemelidir.

Gün içinde dikkat dağınıklığı, huzursuzluk, davranış değişiklikleri ve okul başarısında düşüş gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Çocuğun genel yaşam kalitesini etkileyebilen durumlar göz ardı edilmemeli.

SIK TEKRARLAYAN KULAK ENFEKSİYONLARI

Özellikle uzun süre devam eden ve belirgin geniz eti büyümesinin nelere yol açabileceğini ise Prof. Dr. Dizdar, şöyle açıkladı: "Sık tekrarlayan kulak enfeksiyonları, orta kulakta sıvı birikmesine ve buna bağlı işitme kaybına neden olabilir. İşitme kaybının uzun sürmesi, çocuğun konuşma ve iletişim gelişimini de olumsuz etkileyebilir. Ayrıca uzun süre ağızdan nefes almak, büyüme çağındaki çocuklarda yüz ve çene gelişimini etkileyebilir. Bu nedenle erken tanı ve gerektiğinde tedavi, yalnızca mevcut şikâyetlerin giderilmesi değil, çocuğun sağlıklı gelişiminin korunması açısından da önem taşır."

AMELİYATA NE ZAMAN KARAR VERİLİR?

Ameliyata karar verilirken dokunun boyutundan çok, çocuğun yaşadığı şikâyetlerin ve bu durumun günlük yaşamını ne ölçüde etkilediğinin değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dizdar, "Çocuğun herhangi bir şikâyeti yoksa veya şikâyetleri hafifse takip ve uygun ilaç tedavisi yeterli olabilir. Ancak ciddi burun tıkanıklığı, uykuda nefesin durması, belirgin uyku bozukluğu, tekrarlayan enfeksiyonlar veya geniz etine bağlı işitme kaybı gibi durumlarda cerrahi tedavi gündeme gelebilir" dedi.