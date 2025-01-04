Çocuğunuzun öz güveni kontrolden çıkmış olabilir! Aman dikkat...

Aileler genelde çocuklarının öz güvenli olmasını ister. Bu sebeple de sınır koymak yerine, kendini ifade etmesini sağlayacak alanlar tanırlar. Bu kötü bir şey değil. Peki, ya ipin ucu kaçarsa! Çocuğunuz başkasının konuşmasına tahammül edemez hale gelirse! Ya da tek doğrunun kendi söylediği olduğunu iddia ederse! İşi zorbalığa kadar götürenler de var empati yeteneği gelişmeyen de! Bu da zamanla çocuğu, hem kendine hem de etrafına zarar verir hale getiriyor. Biz de Psikolog Tuğçe Betül Şenel ile ailelere rehber olacak bir çalışma hazırladık. Aşırı öz güven nedir, nasıl oluşur, aileler hangi hataları yapıyor? Tüm soruların cevabı haberimizde...

BİR ÇOCUĞUN AŞIRI ÖZ GÜVENLİ OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ? Aşırı öz güvenli bir çocuk, dışarıdan bakıldığında kendine çok güvenen, cesur ve bazen çok iddialı gibi görünebilir. Ancak bu tür bir özgüven, genellikle sağlıksız bir şekilde gelişir ve çeşitli belirtilerle kendini gösterir. İşte aşırı öz güvenli bir çocuğu tanımanın bazı yolları:







1. GERÇEKÇİ OLMAYAN BEKLENTİLER



Aşırı öz güvenli çocuklar, kendi yetenekleri hakkında gerçekçi olmayan beklentiler içinde olabilirler. Kendisinin her şeyin üstesinden gelebileceğini, hata yapmayacağını veya başkalarından her zaman daha iyi olduğunu düşünebilirler.



2. BAŞKALARINA KARŞI AŞAĞILAYICI TAVIRLAR



Bu çocuklar, başkalarını küçümseme, eleştirme veya onlara karşı üstün bir tutum sergileyebilirler. Kendilerini diğerlerinden daha yetenekli veya akıllı hissettikleri için, sosyal ilişkilerinde empati eksikliği olabilir. Bu sebeple sosyal ilişkileri genellikle problemlidir.