Çocuk hastalıkları uzmanı uyarıyor! Omicron çocuklarda bu belirtiyle ortaya çıkıyor

Omicron, son günlerde yaşamımıza giren yeni bir Covid-19 varyantı olarak birçok soru işaretini bünyesinde barındırıyor. Her ne kadar etkilerinin daha hafif olduğu söylense de hangi yaş grubunda nasıl bir süreç geliştirdiği konusunda birçok ailede endişe durumu söz konusu. Bu nedenle Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Lale Seren, Omicron varyantının çocuklar üzerindeki etkilerini ROZA okuyucuları için cevapladı.

Gökçen Kökden AYBİKE ŞAHİN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 12.01.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 13:43

Covid-19, 2 yıldan uzun bir süredir aramızda olsa da hala etkilerinin değişkenliği, varyantların ortaya çıkma sürecindeki farklılıklar nedeniyle beraberinde birçok soruyu getiriyor. Bu nedenle neler yapılması, nasıl bir korunma yönteminin izlenmesi gerektiğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Lale Seren anlattı. Üstelik Omicron varyantının hızlı yayılımına ve çocuklar arasında risk oluşturma sebeplerine dikkat çekti.

Çocukların Omicron varyantı ile ilgili taşıdığı riskler nelerdir? Omicron varyantı İlk olarak 11 Kasım 2021'de Botsvana'da ve 14 Kasım 2021'de Güney Afrika'dan rapor edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu. (Alfa, Beta, Delta, Gama ve Omicron) Virüsün mutasyona uğraması ile oluşan varyant kısa sürede aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 110'dan fazla ülkede görüldü. Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantının yayılımının diğerlerinden daha hızlı olması nedeniyle küresel riskin "çok yüksek" olduğunu bildirdi. Delta varyantına nazaran Omicron'un 2-4 kat daha fazla bulaşıcı olduğu rapor edilmektedir. Ev içi diğer bireylere bulaşma, bir kez geçirilen Covid-19 enfeksiyonunun yeniden enfeksiyon oranı da Omicron'da Delta'ya göre çok daha fazladır. Omicron varyantı toplumda her yaştan insanı etkiliyor. Diğer varyantlardan farklı olarak çocuklar arasında daha hızlı yayılıyor. Omicron varyantının hızlı yayılımının ve çocuklar arasında risk oluşturma nedenleri arasında; Maske ve mesafeye çocukların uyum gösterme oranlarının daha düşük olması

Topluca bir arada bulunulan ortamlarda temasın fazla olması şeklinde sıralanabilir.

Genç nüfusun daha hareketli olduğunu düşünürsek, virüsü ebeveynlerine taşıma risklerin de oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Omicron varyantının çocuklarda olan klinik seyri nasıldır? Kuluçka süresi, kişinin virüsü aldığından hastalığın belirtilerini göstermeye başlamasına kadar geçen süredir. İlk araştırmalar Omicron varyantının ortalama kuluçka süresinin 3 gün olarak diğer varyantlardan daha kısa bir süre olduğunu gösterdi. Oldukça hızlı yayılan bu virüsün daha kısa bir kuluçka süresine sahip olması da yayılımının bu kadar hızlı olmasını açıklayabilir. Çocuklarda Omicron varyantı çok hafif ya da belirtisiz seyrediyor. İlk veriler, Omicron varyantındaki belirtilerin soğuk algınlığına benzer ( burun akıntısı, baş ağrısı, halsizlik gibi… ) belirtilerle seyrediyor. Koku ve tat alma bozukluğu ya da çok yüksek ateş gibi bulgular yerine daha çok hafif bulgular görülüyor. Çocuklarda Covid-19 Enfeksiyonunun ilk dönemlerinde hastaneye yatış oranı %0.52, yoğun bakım yatış oranı da %0.05 düzeylerindeydi. Ancak zaman içinde salgında yeni varyant virüslerin çocuklarda COVID-19 enfeksiyonuna neden olma ve hastaneye yatış oranlarında salgının ilk dönemlerine göre bir artış gözlendi. ABD'de yapılan çalışmalarda çocuk olgularda salgının ilk dönemlerine göre %10-12 oranında bir artış gözlemlenmiş ve hastaneye yatış oranı da %1.5-4 düzeyinde açıklanmıştır. Omicron'un çocuklar üzerindeki etkilerinin Covid-19'u daha ağır geçirmelerine neden olup olmayacağı da henüz bilimsel bir çalışmaya dayandırılmış olmasa da varyantın çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor olması, daha çok çocuğa ulaşmasına neden olacağından Omicron'un hafif klinik seyiri aldatıcı olmamalı ve varyant virüslerin enfeksiyonlarında dikkatli olunmalıdır.

Çocuklarımızı nasıl korumalıyız? Her solunum yolu enfeksiyonunda olduğu gibi genel önlemler ilk adımda yer alır. Tüm bilimsel çalışmaların belirttiği gibi; Aşı , maske ve mesafenin hastalığın yayılmasını engellemekte en önemli faktörler olduğunu biliyoruz.

Ayrıca kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak kalma, temasın azaltılması, sık el yıkama, kişisel hijyene dikkat edilmesi, dengeli beslenmenin sürdürülmesini ekleyebiliriz.

Çocuklarda maske kullanımı 2 yaş ve üzerinde önermekteyiz. Maskeler günlük kullanılmalı ve sıklıkla değiştirilmelidir.

Okullar gibi toplu yaşam yerlerinde sınıflarda yeterli havalandırma sağlanmalı, okul servislerin de de kalabalık olmamalıdır. Omicron nezle, grip benzeri klinik tabloya neden olduğu bilinerek, bu şikayetleri olan çocukların okula gönderilmemesi evde istirahat etmesine dikkat edilmelidir.

Covid-19'dan korunmanın bir bütün olduğunu unutmadan tüm önlemleri almanın önemini unutmamalıyız.