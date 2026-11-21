Sosis sözcüğü Latince 'tuzlu' anlamına gelen salsus ve eski Fransızca saussiche sözcüklerinden geliyor. Sosise dair tarihi kayıtlar 4 bin yıl öncesine uzanır. Mezopotamya'dan bu tarihe ait antik Sümer metinlerinde bağırsak bumbarına doldurulmuş etten ve de çekirge turşusu gibi yiyeceklerden söz ediliyor. M.Ö. 1500'de antik Babilliler mayalanma işlemiyle sosis hazırlamıştır.

Sosis başta en düşük sınıfın yiyeceği oldu çünkü taze et pahalıydı ve zengin insanlar etlerini büyük parçalar halinde kızartıp yerdi. Fakirler ise eti uzun süre koruyarak tüketmeyi amaçladılar. 18. ve 19. yüzyılda dünyada orta sınıfın ortaya çıkmasıyla sosis diğer sınıftan insanlar arasında yaygınlaşmaya başladı. Pişirme, kurutma veya mayalanma sürecinde etteki proteinler birbirine bağlanır ve böylece sosis dilimlendiğinde içi parçalanmaz. Tütsüleme işlemi sosiste koruyucu tabaka oluşturuyor ve yiyeceği bakteriyel bozulmaya dirençli kılıyor. Laktik asit fermantasyonu ve tuz gibi koruyucular da sosisin ömrünü artırıyor.

SEVİLEN LEZZETLER ARASINDA

Hot dog Türkçe'de sıcak köpek anlamına gelse de aslında sadece sosisli olarak bilinmektedir. Yani sosisli sandviçin ismi her yerde hot dog olarak bilinir. Kökeni Amerika olan bu sandviç, Almanya ve birçok ülkede en vazgeçilmez lezzetler arasına girmiştir. Ülkemizde de her yaştan kişinin ilgi duyduğu ve sık tükettiği bir sandviçtir.

HİKAYESİ İLGİNÇ

Hot Dog isminin sandviçe verilmesi ile ilgili bir hikaye bulunmaktadır. Buna göre 1901 yılında New York'ta bir beyzbol maçında yer alan satıcılar "Daksund sosisleriniz sıcakken hemen alın!" diye satış yapıyorlardı. Bu sahne bir karikatür çizimine konu olur. Ancak bir köpek cinsi olan Daksund yerine Hot Dog ifadesi kullanılır. O günden beri de sosisle hazırlanan bu lezzetli yiyecek 'hot dog' diye adlandırılmaya başlandı.