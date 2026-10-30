Çocuklara sebze yedirmenin en lezzetli yolu! Kış sebzeleri bu tariflerle sofraya geliyor

Herkese merhaba. Kış mevsimi sebzelerini çocuklarımıza sevdirmenin farklı yolları her anne gibi benim de gündemimi meşgul ediyor. Bu fikirle size çok güzel alternatif sebzeli tarifler hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz?

MALZEMELER 1 adet kereviz 2 adet patates 1 adet havuç 2 yumurta 6 yemek kaşığı un 1 tutam maydanoz 1 tutam dereotu 4 dal yeşil soğan Tuz Karabiber Pul biber Kızartmak için sıvı yağ YAPILIŞI: Öncelikle yıkadığımız sebzelerin kabuklarını soyalım ve rendeden geçirelim. Yeşillikleri ince kıyım doğrayalım. 2 yumurta, un ve baharatlarını da katıp güzelce karıştıralım. Kızdırılmış sıvı yağın içine 1'er yemek kaşığı döküp üzerlerini hafif düzleyelim. İki tarafını da nar gibi kızartalım. Fırında da pişirebilirsiniz.

PIRASALI PEYNİRLİ KİŞ

MALZEMELER

2 yumurta

1 fiske tuz

Yarım su bardağı su

Aldığı kadar un

HARCI İÇİN:

Orta irilikte doğranmış iki adet pırasa

1 miktar sıvı yağ

3-4 dilim beyaz peynir

Kaşar peyniri rendesi

Tercihe göre kırmızı pul biber

SOSU İÇİN:

2 yumurta

1 paket sıvı krema

Tuz

YAPILIŞI: Yumuşak tereyağına yumurtaları, su ve tuzu ekleyelim. Unu kontrollü olarak yavaş yavaş ekleyelim. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edelim. Oklavayla açtığımız hamuru borcama yerleştirelim ve kabarmasını önlemek için her tarafına çatal batıralım. Önceden ısıtılmış fırında 180-200 derecede 10 dk. kızartalım. Sonra az sıvı yağda kavurup soğuttuğumuz pırasaları hamurumuza yerleştirelim. Beyaz peyniri her yerine eşit şekilde elimizle ezerek ekleyelim. Krema ve yumurtayı iyice çırpıp hamurumuza gezdirerek dökelim ve en son kaşar rendesi ilave edip, fırınlayalım. 180-200 derece de altı üstü kızarana kadar pişirelim.