Çocuklarda bu bulaşıcı hastalıklara dikkat! Uzmanından uyarı: "Herkesi hasta eder"

KLİNİK TABLO ÇOK ÖNEMLİ

Bulaşıcı cilt hastalıkları geçiren çocukların okula ne zaman geri dönebileceği ile ilgili ise Uzm. Dr. Akaslan, şunları söyledi: "Bu süreç, hastalığın çeşidine göre farklılaşır. Kesin bir süre bulunmuyor. Ancak, klinik tablo çok önemli. Çocukta el, ayak, ağız hastalığı varsa kabaca döküntüleri tamamen kabuklandıktan 2 gün sonra tekrar okula gidebilir. Eğer antibiyotik gerektiren bakteriyel bir cilt enfeksiyonu varsa ve çocuk kendisini iyi hissediyorsa ilaç başlandıktan sonraki gün, enfekte olan yer sargı bezi veya yara bandı ile kapatılarak okula gidebilir. Bununla beraber çok sık görmesek de, saç mantarı varsa en az 2 hafta okula gitmeyip, tedavisini alması gerekir."