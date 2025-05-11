Çocuklarla konuşurken yapılan en büyük hata! İletişim kurarken buna dikkat...

Çocuklar bizden sadece cevapları değil, bazen sessizliği de bekler. Bizim görevimiz o cevabın doğması için güvenli ve yargısız bir alan açmaktır.

Hakan Mengüç Giriş Tarihi: 11.05.2025 13:54 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 13:56 PAYLAŞ ABONE OL

Hayatta bazı sesler fısıltıyla gelir. Duyabilmek için susmak gerekir. Bazı insanlar vardır; gözleriyle konuşur, bakışıyla anlatır derdini. Bir de çocuklar vardır... Henüz duygularına tam isim koyamayan, dünyayı anlamlandırmaya çalışan o minik yürekler... İşte onların dili çoğu zaman sessizliktir.

Bugünlerde çocuklarla nasıl iletişim kurmamız gerektiğini anlatan onlarca kitap, seminer ve uzman görüşüyle karşılaşıyoruz. Ne söylemeli, neyi söylememeli, hangi yaşta hangi cümleler kullanılmalı... Elbette tüm bu bilgiler kıymetli. Ama bazen en güçlü iletişim şekli, sözcüklerde değil; sözcüklerin yokluğunda saklıdır.





Çünkü her çocuk, önce görülmek ve sonra duyulmak ister. Ama görüldüğünü hissetmeden duyulmak istemez. Ve bazen çocuk sadece bakar... O bakışta bir korku vardır belki bir merak ya da içinden çıkamadığı bir duygu. İşte o anlarda, yetişkinin yapabileceği en kıymetli şey belki de hiçbir şey yapmamaktır.

Bir adım geri çekilmek... Müdahale etmeden yanında durmak... Onun anlamaya çalıştığı dünyayı onun hızında keşfetmesine izin vermek... Kendi iç dünyasının keşfine sessizce eşlik edebilmek... Bu, her ebeveynin, her öğretmenin, her yetişkinin zamanla öğrenmesi gereken bir inceliktir.

Çocuklar bizden sadece cevapları değil, bazen sessizliği de bekler. Çünkü bazı sorular vardır, yalnızca çocuğun içinde cevap bulur. Bizimse görevimiz, o cevabın doğması için güvenli ve yargısız bir alan açmaktır.