Çok fazla kahve içerseniz ne olur? Vücudunuzda fark edeceğiniz o değişiklikler…

Kafein kullanımı yetişkinler için güvenli olsa da çocuklar için iyi bir seçenek değildir. Ergenler ve genç yetişkinler, aşırı kafein alımı konusunda uyarılmalıdır. Hamile olan veya hamile kalmaya çalışan kadınlar ve emziren kadınlar, kafein kullanımını günlük 200 mg'ın altına tutmaları önerilir. Bunun için en doğru bilgiyi ise doktorlarından almaları önerilir.