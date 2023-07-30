Çok fazla kahve içerseniz ne olur? Vücudunuzda fark edeceğiniz o değişiklikler…

Günlük olarak tüketilmesi gereken kafein miktarı kişiden kişiye değişiklik gösterse de fazla kahve içtiğinizi gösteren bazı belirtiler vardır.
NE KADAR KAHVE BİZİM İÇİN FAZLA?
Çoğu sağlıklı yetişkin için günde 400 miligrama (mg) kadar kafein güvenli görünmektedir. Bu, kabaca dört fincan demlenmiş kahve, 10 kutu kola veya iki enerji içeceğindeki kafein miktarına denktir. İçeceklerdeki gerçek kafein içeriğinin, özellikle enerji içecekleri arasında büyük farklılıklar gösterdiğini unutmamak ise oldukça önemlidir.
Toz kafein ise sağlığınız için oldukça zararlı olabilir. Sadece bir çay kaşığı toz kafein, yaklaşık 28 fincan kahveye eşdeğerdir. Bu kadar yüksek kafein seviyeleri ciddi sağlık sorunlarına ve muhtemelen ölüme neden olabilir.
Kafein kullanımı yetişkinler için güvenli olsa da çocuklar için iyi bir seçenek değildir. Ergenler ve genç yetişkinler, aşırı kafein alımı konusunda uyarılmalıdır. Hamile olan veya hamile kalmaya çalışan kadınlar ve emziren kadınlar, kafein kullanımını günlük 200 mg'ın altına tutmaları önerilir. Bunun için en doğru bilgiyi ise doktorlarından almaları önerilir.
Yetişkinler arasında bile yoğun kafein kullanımı yan etkilere neden olabilir. Ve kafein, etkilerine karşı çok duyarlı olan veya belirli ilaçları alan kişiler için iyi bir seçim olmayabilir.
GÜNDE 4 FİNCANDAN FAZLA KAHVE İÇMENİN ETKİLERİ
Günde 4 fincandan (veya eş değerinden) fazla kafeinli kahve içiyorsanız ve aşağıdaki gibi yan etkileriniz varsa, kahve tüketiminizi azaltmanız önerilir:
GERGİN HİSSETMENİZE NEDEN OLUR
Bazı insanlar kafeine diğerlerinden daha duyarlıdır. Kafeinin etkilerine duyarlıysanız, küçük miktarlar bile huzursuzluk ve uyku sorunları gibi istenmeyen etkilere yol açabilir.
Kafeine nasıl tepki verdiğiniz, kısmen ne kadar kahve içmeye alıştığınızla belirlenebilir. Düzenli olarak kahve içmeyen insanlar, etkilerine karşı daha duyarlı olma eğilimindedir.
UYKU SORUNLARINA YOL AÇABİLİR
Sabahları içtiğiniz kahve, öğleden sonra bile uykunuzu bölebilir. Az miktarda uyku kaybı bile gün içindeki uyanıklığınızı ve performansınızı artırabilir ve bozabilir.