Çok seviyoruz ama dikkat! Tansiyona tavan yaptırıyor...





"VAN BALIĞININ TUZLU TÜKETİMİ CİDDİ BİR SORUN"

Tuzlu balık tüketiminin tehlikeli olduğuna dikkat çeken Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van balığı öncelikle taze tüketilmeli ya da son dönemin en önemli kazanımlardan biri olarak raflarda yerini alan inci kefali konservesi tüketilebilir. Yemek pişirilirken yemeğe tuz katımı çok sınırlandırılmalıdır; bu durum restoranlar için de geçerlidir. Masadan tuzluğu kaldırmalıyız. Günlük tuz ihtiyacımız bir çay kaşığı kadar; bunu da zaten tükettiğimiz besinlerle beraber alıyoruz. Fazlası zarar hem de geri dönüşü olmayan ölümcül zararlar."