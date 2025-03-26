Çöl tozu Türkiye’ye geliyor! Uzmanlardan hayati uyarılar!

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR Prof. Dr. Akkoyunlu, inorganik tozların akciğerlerde yoğun bir şekilde birikmesinin, sadece astım ve KOAH hastalarını değil, aynı zamanda bu rahatsızlıkları olmayan sağlıklı bireyleri de etkileyebildiğini belirterek, şöyle dedi: "Özellikle çöl tozları, genellikle yoğun bir şekilde solunduğunda akut alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bunun yanı sıra, bu tozların solunması, akciğerlerde akut hastalıkları tetikleyebilir ve intersel akciğer hastalığı gibi daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir."



3-5 GÜN SÜREBİLİR

Çöl tozlarının ne kadar süreceğinin, coğrafi hareketlilik ve hava koşulları ile doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, şunlara dikkat çekti: "Bu tozlar, genellikle 3-5 günlük bir süre zarfında hava kirliliği oluşturur. Ancak, bu süre zarfında yağmur yağarsa, tozlar yere inerek, havadaki yoğunluğunu azaltır ve daha temiz bir hava solunur. Yağmur, tozları bir bakıma temizleyerek, akciğerlerimizi korur. Ancak, çöl tozunun olduğu bu dönemde dışarı çıkmak, özellikle astım, KOAH gibi hastalıkları olan kişiler için daha büyük risk taşıyabilir. Bu nedenle, hava raporlarını takip etmek ve çöl tozunun yoğun olduğu dönemlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak ya da en azından maskesiz dışarı çıkmamak oldukça önemlidir."