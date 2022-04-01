Çöl tozuna karşı uyarı! Camların açılmamasını öneriyoruz! Akciğerde ciddi hasara neden olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozları Türkiye’de birçok bölgeyi etkisi altına alacak. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, kronik hastalığı olanların dışarı çıkmasının riskli olduğunu belirterek akciğerlerin çöl tozuyla kaplanması durumunda ciddi hastalıkların ortaya çıkabileceğini belirtti. Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, çöl tozunun Marmara’da özellikle İstanbul ve Çanakkale boğaz çevrelerinde görüleceğine dikkat çekti.

Gökçen Kökden KISMET ZEYNEP AKBAŞ ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 01.04.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 15:19

Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, salı gününden itibaren etkili olan ve dün etkisini artıran çöl tozu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bayhan, çöl tozunun etkisini bugün de devam ettireceğini, yarın ise etkisini azaltacağını belirtti. Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan ÖZELLİKLE İSTANBUL VE ÇANAKKALE ÇEVRESİNDE… Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, çöl tozuyla ilgili "Marmara'da özellikle İstanbul ve Çanakkale boğaz çevrelerinde görülüyor. Ege'de ve İç Anadolu'nun batısında ve Güneydoğu Anadolu'da etkili oluyor." dedi. CAMLARIN AÇILMAMASI, DIŞARI ÇIKILMAMASINI ÖNERİYORUZ "Endişelenecek bir durum yok, kum fırtınaları görmeyeceğiz ama hava kalitesinin düşük olduğunu bilmekte fayda var." diyen Bayhan, açıklamalarına şöyle devam etti; "Özellikle alerjisi olanların, astım ve KOAH hastalarının dikkat etmesi gerekiyor. Bu tozlarda birtakım metaller olduğu için ciltte, gözlerde ve solunum yollarında tahrişe neden olur. Hassasiyeti olanların dışarı çıkmaması, camları açmamasını öneriyoruz."

Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, Afrika çöl tozunun İstanbul'da dünden itibaren yoğun bir şekilde görüldüğünü belirtti. Kapalı havanın nedeninin çöl tozları olduğunu belirten Bayhan, "Yine tozların atmosferde neden olduğu kalın tabaka nedeniyle bugün İstanbul'da sıcaklık 22-23 dereceye çıkıyor." dedi. KUM PARÇAÇIKLARI NEDENİYLE YAĞIŞ ÇAMURLU OLUYOR Bayhan, çöl tozu taşınımı olan bölgelerde atmosferde toz, kum parçacıkları olduğundan yağışın çamurlu olacağını belirtti.



Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, "Tozlar yağışın oluşması için önemlidir. Yağış oluşması için sadece havada nem olması yeterli olmaz, nemin üzerinde yoğunlaşacağı parmaklıklar da olmalıdır. Bu parçacıklar/aerosoller genellikle çöl tozu veya okyanus dalgalarından atmosfere karışan tozlardır. Her yıl kum fırtınaları ve rüzgarların etkisi ile Afrika, Avusturalya ve Ortadoğu'daki çöllerden atmosfere milyonlarca ton çöl tozu taşınır. Tozlar atmosfer tabakalarındaki akımlarla birlikte kilometrelerce yol katledebilirler." dedi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, "Toz fırtınaları, şiddetli rüzgarlar nedeniyle çöllerdeki ve yarı kurak arazilerdeki gevşek ve ince kumun kentsel alanlara yayılımıyla karakterize doğa olayıdır. Toz fırtınalarının sağlığınız üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle astım, KOAH gibi solunum hastaları, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, bebekler bu doğa olayından daha fazla zarar görebilir. Küçük veya ince tozların solunması, akciğerlerin derinliklerine inebilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir." dedi. TOZ FIRTINALARININ SAĞLIĞA ETKİLERİ NELERDİR? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, toz fırtınası sırasında karşılaşılabilecek yaygın belirtileri şu şekilde sıraladı; Gözlerde kaşıntı ve yanma hissi

Görüş mesafesinde azalma

Boğaz tahrişi

Cilt tahrişi

Öksürme veya hapşırma

Astım atakları dahil solunum veya solunum güçlükleri

Göğüste sıkışma hissi

Hırıltı