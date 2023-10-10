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Damacana kelimesinin ilginç çıkış hikayesi! Meğer arkasında o isim varmış...

Hemen hemen herkesin evinde bulunan, mutfağa girdiğimizde ilk gözümüze çarpan şeylerden biri de damacana. Genelde mavi veya beyaz olan, gövdesi geniş ağız kısmı oldukça dar bu kısa şişeye neden damacana diyoruz? Sizler için araştırdık...

Giriş Tarihi: 10.10.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 15:14
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DAMACANA KELİMESİNİN İLGİNÇ ÇIKIŞ HİKAYESİ!

Genelde 19 litre olarak bilinen, sıvı taşımak için kullanılan bu şişlerin ismini aslında iri ve kısa bir kadından aldığı düşünülüyor.

Damacana kelimesinin dilimize İtalyanca damigiana kelimesinden girdiği bilinmekte.

Damacana kelimesinin çıkış hikayelerinden en bilinen ve anlatılanı ise şöyle;

Fransa'da şişe cam üreticisi olan John isimlli bir kişi, büyük bir şişe tasarlamanın peşindedir. Son olarak ürettiği şekil ise günümüze kadar gelen damacanın kendisidir. Tasarımı yaptıktan sonra arkadaşlarına gösteren John, arkadaşlarından ilginç bir tepki alır. Şişenin tıpkı John'un eşi gibi kısa ve iri olduğunu söylerler.

Bunun üzere bu ürüne "John'un eşi" anlamına gelen "Dame à Jean" ismi verilmiştir.

İngilizcede kullanılan demijohn kelimesi de, asıl olarak büyük gövdeli ve küçük boyunlu, hasır işleme bir kaplamaya sahip bir cam kap olarak da ifade edilir. Görüntüsü günümüzdeki damacanaları andırmaktadır.

Alternatif bir etimoloji ise, İran'ın bir şehri olan Damgan'ın adından türediğine dairdir ancak bunun için bir kanıt bulunmamaktadır. O nedenle bu düşünce sadece isim benzerliğinden kaynaklı olabilir.

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