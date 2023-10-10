Damacana kelimesinin ilginç çıkış hikayesi! Meğer arkasında o isim varmış...

Genelde 19 litre olarak bilinen, sıvı taşımak için kullanılan bu şişlerin ismini aslında iri ve kısa bir kadından aldığı düşünülüyor.

Damacana kelimesinin dilimize İtalyanca damigiana kelimesinden girdiği bilinmekte.

Damacana kelimesinin çıkış hikayelerinden en bilinen ve anlatılanı ise şöyle;

Fransa'da şişe cam üreticisi olan John isimlli bir kişi, büyük bir şişe tasarlamanın peşindedir. Son olarak ürettiği şekil ise günümüze kadar gelen damacanın kendisidir. Tasarımı yaptıktan sonra arkadaşlarına gösteren John, arkadaşlarından ilginç bir tepki alır. Şişenin tıpkı John'un eşi gibi kısa ve iri olduğunu söylerler.

Bunun üzere bu ürüne "John'un eşi" anlamına gelen "Dame à Jean" ismi verilmiştir.

İngilizcede kullanılan demijohn kelimesi de, asıl olarak büyük gövdeli ve küçük boyunlu, hasır işleme bir kaplamaya sahip bir cam kap olarak da ifade edilir. Görüntüsü günümüzdeki damacanaları andırmaktadır.

Alternatif bir etimoloji ise, İran'ın bir şehri olan Damgan'ın adından türediğine dairdir ancak bunun için bir kanıt bulunmamaktadır. O nedenle bu düşünce sadece isim benzerliğinden kaynaklı olabilir.