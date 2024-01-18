Damakta tat bırakan köy lezzetleri! Bir deneyen bir daha vazgeçemiyor...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün köy usulü lezzetlere yer veriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
KÖY GÜVECİ
MALZEMELER
YAPILIŞI: Sebzeleri iri iri doğruyoruz ve tavuklarla birlikte zeytinyağına hepsini çiğ olarak atıp biraz kavuruyoruz. Üzerine yazdan kalma domates sosunu döküp iki su bardağı kaynar su ekliyoruz. Tam bu aşamada üzerine halka halka dilimlediğimiz bir adet domatesi ve iri iri doğradığımız taze soğanı ekliyoruz. Tuz, karabiber, kekik ve iki adet defne yaprağını ekleyip kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra ise mum ateşinde yaklaşık 40-45 dakika pişiriyoruz. Üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirerek bu sefer, önceden ısıtılmış fırına ağzı açık şekilde atıp nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz.
KÖY ERİŞTESİ
MALZEMELER
YAPILIŞI: Tereyağı ve zeytinyağını eritiyoruz. Köy eriştelerini ilave edip kavuruyoruz. Minik minik doğradığımız kurutulmuş domatesleri de ilave ediyoruz. Kemik suyunu döküp üzerini geçecek kadar kaynar su ile tamamlıyoruz. Tuzunu ilave edip kısık ateşte pişiriyoruz.
KÖY KEŞKÜLÜ
MALZEMELER