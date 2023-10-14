Damarları tıkayan donmuş yağı 1 haftada eritiyor! Bu besini tüketen yeniden doğmuş gibi oluyor

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için vücudun en önemli ihtiyaçlarından biri sağlıklı yağlar... Vücutta kötü kolesterolü artıran sağlıksız yağ birikimi olduğunda damarlarda tıkanıklığa neden olarak kalbi doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, kolesterolün dengelenmemesi halinde birçok kronik hastalığa kapı aralanılacağını belirtiyor. Bazı besinler, düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeliyor. İşte kolesterolü bitiren besinler...

Giriş Tarihi: 14.10.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 09:12 PAYLAŞ ABONE OL

YULAF EZMESİ: Diyet yapanların kahvaltı öğününde vazgeçemediği yulaf ezmesi, LDL yani kötü kolesterolü düşüren en etkili besinler arasında yer alıyor. Günde bir kase yulaf ezmesi tüketildiğinde kan şekeri dengeleniyor ve kolesterol seviyesi düşüyor. İçerdiği beta-glukan sayesinde sindirim sistemini düzenliyor.

BADEM: Atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz badem, kötü kolesterol seviyesini düşürüyor ve sağlıklı yağlar içerdiği için antioksidan özelliği sayesinde yaşlanmayı geciktiriyor.