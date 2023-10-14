Damarları tıkayan donmuş yağı 1 haftada eritiyor! Bu besini tüketen yeniden doğmuş gibi oluyor

YULAF EZMESİ:
Diyet yapanların kahvaltı öğününde vazgeçemediği yulaf ezmesi, LDL yani kötü kolesterolü düşüren en etkili besinler arasında yer alıyor. Günde bir kase yulaf ezmesi tüketildiğinde kan şekeri dengeleniyor ve kolesterol seviyesi düşüyor. İçerdiği beta-glukan sayesinde sindirim sistemini düzenliyor.
BADEM:
Atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz badem, kötü kolesterol seviyesini düşürüyor ve sağlıklı yağlar içerdiği için antioksidan özelliği sayesinde yaşlanmayı geciktiriyor.
ZEYTİNYAĞI:
Tekli doymamış yağlar bakımından oldukça zengin olan zeytinyağı, LDL kolesterolü düşürüyor ve yerine iyi kolesterolün dengede kalmasını sağlıyor.
YAĞLI BALIKLAR:
Somon, alabalık, sardalya gibi omega 3 bakımından oldukça zengin olan yağlı balıklar, kalp sağlığı için birebir fayda sağlıyor.
NOHUT:
Yüksek miktarda lif içeren nohut, düşük yağ içeriği sebebiyle sağlıklı beslenmek isteyenlerin de tercihi oluyor. Kan şekeri dengelenmesini sağlayan nohut, kolesterolü dengeliyor.
YABAN MERSİNİ:
Antioksidan bakımından zengin olan yaban mersini, damar tıkanıklığını önlüyor hem de kötü kolesterolü düşürerek vücuttaki fazla yağın atılmasını sağlıyor.
SOYA:
Soya fasulyesi ve soya ürünleri, bitkisel steroller ve fitoöstrojenler içerir. Bu bileşenler, kolesterol emilimini azaltabilir ve LDL kolesterol seviyelerini düşürebilir.
AVOKADO:
Avokado, tekli doymamış yağlar ve lif bakımından zengin bir meyvedir. LDL kolesterolü düşürebilir ve HDL kolesterolü artırabilir.