Değişen iklim yeni hastalıklar! Gelecek nesiller bakın nasıl tehdit altında...





SELLER DE TETİKLİYOR

İklim değişikliğinin, yağış miktarını ve dağılımını da değiştirdiğini belirten Doç. Dr. Aygün, "Aşırı yağışlar sellere neden olarak su yoluyla bulaşan salgın hastalıkların artmasına veya lağım sularının dolaşıma karışması bağlı leptospiroz, tularemi gibi kemirici kaynakla olgulara neden olabilmektedir" dedi.





ZİKA, SITMA, BATI NİL VİRÜSÜ

Toprak arazilerinin kullanımındaki değişimin, ormanların tarıma ne yazık ki yer altı kaynaklara açılmasının da birçok hastalığa neden olduğunun altını çizen Doç. Dr. Aygün, "Zika virüs, batı nil, sıtma, Lyme gibi hastalıkların yayılmalarını kolaylaştırmaktadır. Tüm bunlar yaşanırken mikro organizmalar da değişim ve adaptasyon göstermektedir çünkü bütün canlılar hayatta kalmak için çabalamaktadır. TB, HIV, gram negatif molarda gelişen dirençler tedavileri zorlaşmakta ve maliyetleri artırmaktadır" diye konuştu.



ÇOCUK FELCİ YENİDEN GÖRÜLDÜ

Yine covid-19 pandemisi süresince kapanmalar ve aşıların yapılamaması normalde yüzde 95'in üzerinde olması gereken toplum bağışıklığını düşürdüğünü de belirten Doç. Dr. Aygün, "Bunun neticesinde kızamık, boğmaca salgınları görüldü. Özellikle Gazze'de çocuk felci hatta difteri olguları görülmüştür" dedi.