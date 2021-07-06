Dehşete düşüren olay! Göz bebeğini yiyen fareyle uyandı

Avustralyalı bir kadın, göz bebeğini kemirmeye çalışan bir fareyi hissederek dehşet içinde uyandı. Çiftçinin karısı, New South Wales kırsalındaki olaydan sonra hastaneye kaldırıldı. Bu dehşet verici olay ise ilk değildi. Fare saldırısına maruz kalan kadın, bölgeyi kasıp kavurmaya devam eden fare vebasının birçok kurbanından biri.

Giriş Tarihi: 06.07.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 10:24 ABONE OL PAYLAŞ

Times, vebadan etkilenen kırsal bölgelerde yaşayan insanlarla konuştu ve benzer şekilde korkunç hikayeler ve farelerin yakın saldırılarıyla karşılaşan birçok kişi tespit etti. "FARE İSTİLASI SÜREKLİ HALE GELDİ" Narromine çiftçisi Mick Harris, İngiliz gazetesine, kulağından yanağına doğru "arkadan sürünürken gıdıklayıcı, tüylü bir his hissettiği" için uyandığını ve dehşet içinde fareyi fark ettiğini söyledi. "Gecenin geri kalanında, fareyi yatağın altındaki bir tuzağa yakalayana kadar gözümü kırpmadan uyumadım" dedi. İki küçük çocuğumuz olduğunu ve ağlayarak uyandıklarında, yataklarında fare olduğu için endişelendiğini söyleyen kadın, sürekli olarak bu tehlikeyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

"HASTANEDE BİLE GÜVENDE DEĞİLİZ" Hastalar tedavi edilirken fareler tarafından ısırıldığını bildirdiği için artık hastanelerin bile güvenli olmadığı belirtiliyor. NSW Health, Tottenham, Walgett ve Gulargambone'daki hastanelerde üç hastanın fare saldırıları sonucu yaralandığını doğruladı. Ancak insanların yaşadığı sadece kişisel yaralanmalar değil. Üç çocuk annesi Shirilee Jackson, A Current Affair'e, farelerin o uyurken arabasına girdiğini ve arabada büyük hasarlar bıraktığını belirtti. Sadece 10 saat içinde tüm arabada büyük hasarlar yarattığını söyleyen kadın, sabah beşte uyandığında emniyet kemerlerinin çiğnendiğini, ısıtıcının, döşemenin, koltuk başlığının ve çocuk oto koltuğunun çiğnendiğini gördüğünü söyledi. Elektrik kablolarını çiğneyerek ve sistemi kısa devre yaparak ekinleri, kulübeleri ve hatta evleri yok etmeyi başaran farelerin şimdiye kadar 1 milyar dolardan fazla hasara neden oldukları tahmin ediliyor.