Demans tarihe mi karışıyor? Yapay zekadan beynimizi analiz eden o yöntem

Bilim insanları, bir kişinin demans riskini tahmin etmeye yönelik bir araç geliştirmek amacıyla, yapay zeka kullanarak bir milyondan fazla beyin taramasını inceleyecek.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 27.08.2024 09:55 PAYLAŞ ABONE OL

Edinburgh ve Dundee Üniversiteleri'ndeki araştırmacılar, NEURii adlı küresel bir araştırma projesi kapsamında, İskoçya'daki hastalardan on yılı aşkın bir süre içinde elde edilen CT ve MRI taramalarını inceleyecek. Araştırmacılar, yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak bu taramaları hastaların sağlık kayıtlarıyla eşleştirip, doktorların demans riskini daha iyi belirlemesine yardımcı olabilecek kalıpları tespit etmeyi hedefliyor.

FARKLI ÇALIŞMALAR DA MEVCUT Son dönemde yapay zeka (YZ), Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerinin erken teşhisi ve risk değerlendirmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydetti. Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, mevcut klinik yöntemlerden çok daha yüksek bir doğruluk oranıyla Alzheimer hastalığının ilerlemesini tahmin edebilen bir YZ aracı geliştirdi.