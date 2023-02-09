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Depremzede yardım kolilerinin içinden çıktı! Duygulandıran o not: "Ben Zeynep 6 yaşındayım..."

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, hepimizde büyük bir üzüntü yaratırken büyük küçük demeden herkes elinden gelen her şeyi depremzedeler için bir araya getirdi. Bunlardan biri de 6 yaşındaki Zeynep. Samsun'da yaşayan Zeynep oyuncak bebeğinin üzerindeki notla herkesi duygulandıran bir yardımda bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 09.02.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 07:00
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Depremzede yardım kolilerinin içinden çıktı! Duygulandıran o not: Ben Zeynep 6 yaşındayım...

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, depremzedeler için toplanan yardımların arasından çıkan oyuncak bebeğin üzerindeki not, duygulandırdı.

19 Mayıs Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve 19 Mayıs Belediyesi öncülüğünde, depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında, 19 Mayıs Belediyesi binasında bulunan alanda vatandaşlardan gelen yardımlar toplanıyor.

Ekipler, ayrıştırdıkları yardımları paketleyerek tırlara yüklüyor.

Yardımları ayrıştıran ekipler, bağışlanan oyuncaklar arasında bir bebekle karşılaştı.

Bebeğin üzerine bantlarla yapıştırılmış, "Ben Zeynep 6 yaşındayım. Geçmiş olsun sana çok üzüldüm. Allah yardım etsin." notu çalışanları duygulandırdı.

Depremzedeler için bağışlanan bir başka oyuncağın üzerinden ise "Ben Yasemin, 4. sınıf öğrencisiyim. Geçmiş olsun kardeşlerim. Allah şifalar versin." notu çıktı.

İlçeden gönderilen ilk tırın ardından ikinci tır da hazırlanıyor.

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