Depremzede yardım kolilerinin içinden çıktı! Duygulandıran o not: "Ben Zeynep 6 yaşındayım..."

Depremzedeler için bağışlanan bir başka oyuncağın üzerinden ise "Ben Yasemin, 4. sınıf öğrencisiyim. Geçmiş olsun kardeşlerim. Allah şifalar versin." notu çıktı.

İlçeden gönderilen ilk tırın ardından ikinci tır da hazırlanıyor.