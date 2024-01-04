Depresyon pandemisinin ardındaki gizli gerçek!

Öğrenmeyi kolaylaştıran, dünyayı tanımayı, çevreden haberdar olmayı, zaman zaman yaratıcı fikirlerin de ortaya çıkmasına imkan sağlayan sosyal medyanın, doğru kullanılmadığında özellikle çocuklar açısından önemli zararları olduğu vurgulandı.

Sosyal medyanın, aşırı kullanımı sonucunda anksiyete ve depresyona neden olabileceğine işaret edilen açıklamada, daha çok zararlarına odaklanan ebeveynlerin "Çocuklarımızı sosyal medyadan koparamıyoruz ya da kurtaramıyoruz!" ifadeleriyle sık sık şikâyet ettikleri bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Cumaoğlu, sosyal medyanın çocuklar üzerine olumlu ve olumsuz etkilerine ilişkin bilgi verdi. Cumaoğlu, sosyal medyanın çocukların hayatlarına olumlu katkı yapmasının nasıl sağlanabileceğinin yollarına değindi.