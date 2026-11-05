Dev kayaların arasına evlerini inşa ettiler! Görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Bu köy Orta Çağ'dan kalma kalesi, dar sokakları ve yüzyıllardır koruduğu mimarisiyle ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.
Avrupa'nın en ilginç yerleşimlerinden biri olan Monsanto, doğayla mimarinin sıra dışı buluşmasına sahne oluyor. Portekiz'in Castelo Branco bölgesinde, Idanha-a-Nova belediyesine bağlı tarihi köy, devasa granit kayaların arasına kurulmuş evleriyle dikkat çekiyor.
Birbirine bağlanan dar sokaklar, taş merdivenler ve kayaların gölgesinde kalan yapılar, Monsanto'ya alışılmışın dışında bir görünüm kazandırıyor.
TARİHİN İZLERİNİ TAŞIYOR
Monsanto'nun en eski yerleşim bölgesi, tepenin en yüksek noktasında bulunuyor. Günümüzde köyün en önemli tarihi yapılarından biri olan Monsanto Kalesi, 1948 yılından bu yana Ulusal Anıt statüsünde korunuyor.
Yaklaşık 758 metre yükseklikte bulunan kaleye ulaşmak için dar ve dik sokaklardan geçmek gerekiyor.
Zirveye ulaşıldığında ise Portekiz'in iç kesimlerine uzanan etkileyici bir manzara ziyaretçileri karşılıyor.
KÖYÜN SOKAKLARINDA TARİHE YOLCULUK
Monsanto'yu ziyaret edenler yalnızca kale ile sınırlı kalmıyor. Köyün farklı noktalarına yayılan tarihi yapılar da keşfedilmeyi bekliyor.
Köyün taş sokaklarında yürürken dev kayaların evlerle nasıl bütünleştiğini yakından görmek mümkün.
Doğal oluşumların arasına yerleşen yapılar, Monsanto'yu en sıra dışı köylerden biri haline getiriyor.