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Dev kayaların arasına evlerini inşa ettiler! Görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Portekiz'de bulunan Monsanto köyü, sıra dışı mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor. Devasa granit kayaların arasına, hatta bazıları doğrudan kayaların altına inşa edilen taş evleriyle dikkat çeken tarihi yerleşim, görenleri hayrete düşürüyor.

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Giriş Tarihi: 05.11.2026 11:06
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Dev kayaların arasına evlerini inşa ettiler! Görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Bu köy Orta Çağ'dan kalma kalesi, dar sokakları ve yüzyıllardır koruduğu mimarisiyle ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Dev kayaların arasına evlerini inşa ettiler! Görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Avrupa'nın en ilginç yerleşimlerinden biri olan Monsanto, doğayla mimarinin sıra dışı buluşmasına sahne oluyor. Portekiz'in Castelo Branco bölgesinde, Idanha-a-Nova belediyesine bağlı tarihi köy, devasa granit kayaların arasına kurulmuş evleriyle dikkat çekiyor.

Dev kayaların arasına evlerini inşa ettiler! Görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Köydeki taş yapıların bazıları iki büyük kayanın arasına sıkıştırılmış, bazıları ise dev kayaların altına inşa edilmiş durumda. Hatta kimi evlerde doğal kayalar doğrudan duvar ve çatı olarak kullanılıyor.

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Dev kayaların arasına evlerini inşa ettiler! Görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Birbirine bağlanan dar sokaklar, taş merdivenler ve kayaların gölgesinde kalan yapılar, Monsanto'ya alışılmışın dışında bir görünüm kazandırıyor.

Dev kayaların arasına evlerini inşa ettiler! Görenler gerçek olduğuna inanamıyor

TARİHİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Monsanto'nun en eski yerleşim bölgesi, tepenin en yüksek noktasında bulunuyor. Günümüzde köyün en önemli tarihi yapılarından biri olan Monsanto Kalesi, 1948 yılından bu yana Ulusal Anıt statüsünde korunuyor.

Dev kayaların arasına evlerini inşa ettiler! Görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Yaklaşık 758 metre yükseklikte bulunan kaleye ulaşmak için dar ve dik sokaklardan geçmek gerekiyor.

Dev kayaların arasına evlerini inşa ettiler! Görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Zirveye ulaşıldığında ise Portekiz'in iç kesimlerine uzanan etkileyici bir manzara ziyaretçileri karşılıyor.

Dev kayaların arasına evlerini inşa ettiler! Görenler gerçek olduğuna inanamıyor

KÖYÜN SOKAKLARINDA TARİHE YOLCULUK

Monsanto'yu ziyaret edenler yalnızca kale ile sınırlı kalmıyor. Köyün farklı noktalarına yayılan tarihi yapılar da keşfedilmeyi bekliyor.

Dev kayaların arasına evlerini inşa ettiler! Görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Köyün taş sokaklarında yürürken dev kayaların evlerle nasıl bütünleştiğini yakından görmek mümkün.

Dev kayaların arasına evlerini inşa ettiler! Görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Doğal oluşumların arasına yerleşen yapılar, Monsanto'yu en sıra dışı köylerden biri haline getiriyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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