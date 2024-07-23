Dijital bağımlılıkta çocuklar ebeveynlerini örnek alıyor! Hem fiziksel hem de ruhsal çöküntüye neden oluyor





Araştırmaya göre, çocukların yarısından fazlası bu yaz dışarıda oynamaktansa iç mekânlarda ve ekranlara bakarak daha fazla zaman geçirmek istiyor. Öte yandan, beş ebeveynden dördü, çocuklarının açık havada oynadıktan sonra daha mutlu göründüğünü söyledi. Uzmanlar bu durumun obezite, D vitamini eksikliği ve zihinsel sağlık sorunları gibi hastalıklara neden olabileceği konusunda uyardı.





DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN ZARARLARI



Dijital okur yazarlık kişilerin dijital alanda daha bilinçli, güvenli ve etkili bir biçimde hareket edebilmesine yardımcı olur. Sosyal yaşamda büyük önem taşıyan dijital okur yazarlık, hem çocuklar hem de yetişkinler için çağımızda kaçınılmazdır. Dijital bağımlılık bireylerin yaşam kalitesini son derece olumsuz etkilemektedir.