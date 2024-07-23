Dijital bağımlılıkta çocuklar ebeveynlerini örnek alıyor! Hem fiziksel hem de ruhsal çöküntüye neden oluyor

İnternetin yaygınlaşması ve dijital mecraların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi dijital bağımlılık tehlikesini de beraberinde getiriyor. Doç. Dr. Korhan Mavnacıoğlu, "Çocukların dijital kullanım seviyeleri, ebeveynlerin kullanım tarzının yansımasıdır.
Dijital bağımlılık sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de görülmektedir. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda ebeveynlerin de dijital okuryazarlık noktasında bilinçli olmaları ve çocuklarına örnek olmaları gerekiyor" dedi. Tuba KOÇ/ SABAH
ÇOCUKLAR SOKAK OYUNU DEĞİL EKRAN İSTİYOR
İngiltere'de yapılan çalışmaya göre, çocukların çoğunun bu yaz dışarıda oynamaktansa iç mekânlarda daha fazla zaman geçirmek istiyor. Araştırmacılar, ebeveynlerin katıldığı bir anket çalışması yaptı.
Araştırmaya göre, çocukların yarısından fazlası bu yaz dışarıda oynamaktansa iç mekânlarda ve ekranlara bakarak daha fazla zaman geçirmek istiyor. Öte yandan, beş ebeveynden dördü, çocuklarının açık havada oynadıktan sonra daha mutlu göründüğünü söyledi. Uzmanlar bu durumun obezite, D vitamini eksikliği ve zihinsel sağlık sorunları gibi hastalıklara neden olabileceği konusunda uyardı.
DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN ZARARLARI
Dijital okur yazarlık kişilerin dijital alanda daha bilinçli, güvenli ve etkili bir biçimde hareket edebilmesine yardımcı olur. Sosyal yaşamda büyük önem taşıyan dijital okur yazarlık, hem çocuklar hem de yetişkinler için çağımızda kaçınılmazdır. Dijital bağımlılık bireylerin yaşam kalitesini son derece olumsuz etkilemektedir.
Ekrana uzun süre bakmak çeşitli göz sağlığı sorunlarına neden olabilir. Göz sağlığının yanı sıra uzun süre oturarak dijital cihaz kullanımı sırt ve boyun ağrılara, duruş bozukluklarına yol açabilir. Ekranlardan yayılan mavi ışık ise uyku düzenini olumsuz bir şekilde etkileyebilir.
Anksiyete ve depresyon: Yoğun sosyal medya kullanımı ve yoğun oynanan dijital oyunlar anksiyete, depresyon hissine neden olabilir. Üstelik dijital ortamlardan gelen yoğun bilgi akışı, stres ve tükenmişlik sendromuna yol açabilir. Dijital bağımlılık beraberinde ise sosyal izolasyonu doğurur.