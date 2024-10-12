Dijital dünyanın karanlık yüzü! Büyüyen şiddet nasıl önlenebilir?

Türkiye'nin kanını donduran cinayetlerin ardından bu ve benzeri platformlarda suç unsuru içerikler paylaşılan çok sayıda grup olduğu ve bunların bazılarının üyelerini suça özendirdiği öne sürüldü. Birkaç gün önce 'çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildi.





Aslında platform, İstanbul'da 4 Ekim Cuma günü İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil adlı 19 yaşındaki iki kadının aynı yaştaki Semih Çelik tarafından vahşice öldürülmesinin ardından tartışma konusu oldu. 19 yaşında olan ve kısa bir süre önce kasaplığı bıraktığı öğrenilen Çelik'in bu platform üzerinden bir Incel grubuyla iletişim halinde olduğu iddia edildi. Bugüne kadar kimse tehlikenin farkında değildi, olaylar sonrası olması gereken karar verildi ama peki şimdi ne olacak? Bakın, bu platform kapanır başka bir adıyla yeniden açılır.



Bizim bu bilinçsiz ve kontrolsüz sosyal medya platformlarının kullanımına karşı gençlerimizi potansiyel tehlikelerden nasıl koruyabiliriz? Bir kere ebeveynler çocuklarının internet kullanım alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmalı, bugüne kadar kimse bu platformun adını bile bilmiyordu. Okullarda dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında eğitimler verilmeli, öğrencilere siber zorbalık, dijital bağımlılık ve kişisel bilgilerini koruma gibi konularda farkındalık kazandırılmalı. Öte yandan bunun gibi uluslararası platformlarda yaşanan sorunlarla mücadele için ülkeler arası işbirliği güçlendirilmelidir.



