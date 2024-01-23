Dinlenmek için kaç gün tatil yapılmalı? Uzmanlar araştırma sonuçlarını açıkladı...

Uzun ve yoğun bir dönemin ardından yapılacak güzel bir tatil herkesi mutlu eder. Peki aslında yorgunluğumuzu atmak ve gerçekten dinlenmek için kaç gün tatil yeterli? İşte uzmanların buna cevabı...

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:35 PAYLAŞ ABONE OL

Uzmanlar en iyi tatil süresini açıkladı. Washington Post'a konuşan uzmanlar, en iyi dinlenme için ideal tatil süresiyle ilgili farklı görüşleri değerlendirdi. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Mary Helen Immordino-Yang, 8 günlük bir tatil önerirken Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden Susan Whitbourne ise 7 günlük bir tatilin ideal olduğunu belirtti. Birçok uzman ise 10 ila 20 gün arasında değişen önerilerde bulundu. Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nden bilim insanlarının 2012'de yaptığı çalışmada, dinlenme ve rahatlama açısından en ideal dönemin tatilin 8. günü olduğu belirtilmişti.